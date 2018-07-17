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Чем опасна геронтократия: как 92-летний президент Туниса вгоняет страну в кризис

Тунис в России известен, прежде всего, относительно недорогим отдыхом. Но стоит ли выбирать эту страну для путешествия с учетом нестабильной ситуации, к которой привело неумелое управление самого пожилого в мире главы государства.

Президент Туниса, 92-летний Беджи Каид Эс-Себси, раз за разом вводит чрезвычайное положение в стране. В последний раз соответствующее распоряжение от него поступило в феврале 2018 года. Население государства последние три года живет в режиме чрезвычайного положения. Все дело в том, что диктатор-геронтократ, как называет его ряд СМИ, Беджи Каид Эс-Себси, пришедший к власти в результате «Арабской весны», и воспевающий ее принципы, создал такую политическую систему, которая работает не на улучшение жизни граждан, а лишь способствует расцвету преступности. Закономерно, что результатом такой политики стало бедственное положение страны. Сложная обстановка заставляет граждан раз за разом проводить протестные акции, не добавляющие привлекательности Тунису, а также приводит к увеличению потока беженцев.

Страна так и не оправилась после революции 2011 года. Престарелому Эс-Себси не удается установить контроль над политическими и экономическими процессами. Вместо эффективных предложений он лишь выступает с популистскими речами. Этим дело и ограничивается.

Один из печальных примеров такого «управления страной» – теракт 2015 года, когда на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус боевики устроили расстрел туристов, в результате которого погибли до 40 человек, в том числе и иностранцы. Тогда британское издание Independent утверждало, что власти Туниса, в том числе и глава государства, прекрасно знали о плане исламистов, но ничего не сделали для его предотвращения.

Однако президент Эс-Себси не постеснялся всенародно заявить о том, что начинает особую борьбу против терроризма, чтобы не допустить подобных происшествий. Отметив, что это его долг, глава Туниса так и не смог исправить положение дел.

Несмотря на то, что по национальному телевидению постоянно демонстрируются ролики о том, как хорошо работает полиция, и насколько Тунис привлекателен для туристов, на самом деле власти только создают видимость борьбы с радикалами и преступностью. Показательным в этом смысле является недавнее задержание в порту Сфакса судна Ural, шедшего в Камерун. После шторма оно вынуждено зашло в воды Туниса для ремонта, после чего экипаж был безосновательно обвинен в терроризме и арестован.
Чем опасна геронтократия: как 92-летний президент Туниса вгоняет страну в кризис

А между тем, в самой арабской стране боевики подпитываются чуть ли не из бюджета страны. Как отмечают эксперты, тунисская экономика практически целиком находится в серой зоне. Кроме того, эта страна внесена в черный список FATF. Межправительственная организация, сформированная 35-ю странами, выявляет государства, чей бизнес связан с терроризмом. Российские аналитики после внесения в этот «черный список» предупредили, что любые экономические отношения с Тунисом чреваты серьезными последствиями.

Терроризм, уличная преступность, стагнация экономики как результат падения туристической отрасли, коррупция, «черный список» FATF – вот результат правления Беджи Каид Эс-Себси, который в силу возраста просто не способен контролировать обстановку в Тунисе.
 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 11:59
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