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Xiaomi снизила цены на свои ноутбуки

Стало известно, что китайская корпорация Xiaomi снизила стоимость своих ноутбуков. Сообщается, что уровень скидки зависит от величины первоначальной цены.

Xiaomi снизила цены на свои ноутбуки


В целом стоимость мобильных компьютеров от компании Xiaomi снизилась на 60-120 долларов. Особенно радует то, что наибольшая скидка была установлена на совершенно новую модель, появившуюся на рынке всего лишь в марте текущего года.

Стоит отметить, что этот аппарат оснащен процессором Intel Core i7, оперативной памятью с объемом 16 гигабайт и графической системой GeForce GTX1060. Сейчас цена девайса составляет 1225 долларов. Базовая модификация этой модели обойдется покупателю в 790 долларов.

Также стоит сообщить о том, что Xiaomi Notebook Air теперь предлагается с ценником в 750 долларов.

Отмечается, что с этого момент стоимость ноутбуков Xiaomi расти не будет.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00
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