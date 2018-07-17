Xiaomi снизила цены на свои ноутбуки
Стало известно, что китайская корпорация Xiaomi снизила стоимость своих ноутбуков. Сообщается, что уровень скидки зависит от величины первоначальной цены.
В целом стоимость мобильных компьютеров от компании Xiaomi снизилась на 60-120 долларов. Особенно радует то, что наибольшая скидка была установлена на совершенно новую модель, появившуюся на рынке всего лишь в марте текущего года.
Стоит отметить, что этот аппарат оснащен процессором Intel Core i7, оперативной памятью с объемом 16 гигабайт и графической системой GeForce GTX1060. Сейчас цена девайса составляет 1225 долларов. Базовая модификация этой модели обойдется покупателю в 790 долларов.
Также стоит сообщить о том, что Xiaomi Notebook Air теперь предлагается с ценником в 750 долларов.
Отмечается, что с этого момент стоимость ноутбуков Xiaomi расти не будет.
В целом стоимость мобильных компьютеров от компании Xiaomi снизилась на 60-120 долларов. Особенно радует то, что наибольшая скидка была установлена на совершенно новую модель, появившуюся на рынке всего лишь в марте текущего года.
Стоит отметить, что этот аппарат оснащен процессором Intel Core i7, оперативной памятью с объемом 16 гигабайт и графической системой GeForce GTX1060. Сейчас цена девайса составляет 1225 долларов. Базовая модификация этой модели обойдется покупателю в 790 долларов.
Также стоит сообщить о том, что Xiaomi Notebook Air теперь предлагается с ценником в 750 долларов.
Отмечается, что с этого момент стоимость ноутбуков Xiaomi расти не будет.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00