Xiaomi снизила цены на свои ноутбуки

В целом стоимость мобильных компьютеров от компании Xiaomi снизилась на 60-120 долларов. Особенно радует то, что наибольшая скидка была установлена на совершенно новую модель, появившуюся на рынке всего лишь в марте текущего года.Стоит отметить, что этот аппарат оснащен процессором Intel Core i7, оперативной памятью с объемом 16 гигабайт и графической системой GeForce GTX1060. Сейчас цена девайса составляет 1225 долларов. Базовая модификация этой модели обойдется покупателю в 790 долларов.Также стоит сообщить о том, что Xiaomi Notebook Air теперь предлагается с ценником в 750 долларов.Отмечается, что с этого момент стоимость ноутбуков Xiaomi расти не будет.