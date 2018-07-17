Риту Дакоту осудили за увеличение губ

В частности, Рита Дакота сообщила, что она нашла хорошего мастера по увеличению губ и сделала себе красивые губы. Затем певица спросила у своих подписчиков, нравятся ли им её новые губы. В результате многочисленные поклонники оставили самые разные комментарии – одни выразили своё недовольство, а другие отметили, что губы Риты близки к идеалу.На самом деле Рита Дакота пошутила по поводу увеличения губ, отметив, что она всего на всего сделала перманентный макияж губ. Однако эффект оказался очень даже правдоподобным, что в косметологическом салоне певице пришлось объяснять свои действия.