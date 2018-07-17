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Появление обновленной версии Porsche Macan ожидается к концу июля

Немецкая автокомпания Porsche вскоре представит обновленную вариацию кроссовера Macan. Транспортное средство прошло уже все необходимые тесты. Авто готово к презентации.

Появление обновленной версии Porsche Macan ожидается к концу июля


Porsche Macan внешне практически не изменилось. Дизайнеры совсем немного проработали передний бампер, а также конфигурацию головной оптики. Силовой агрегат на кроссовере отличается от прежних версий. Есть вероятность наличия двух видов силовых агрегатов на 2,9, а также 3,0 литра. Для ярых фанатов так называемых экологически чистых транспортных средств представят также гибридную версию Porsche Macan.

Представителями компании отмечается, что кроссовер был опробован на самых сложных участках автомобильных трасс. Модель смогла справиться со всеми данными участками. Производитель благодаря этому принял решение выпустить Porsche Macan намного раньше намеченных сроков. Транспортное средство изначально представят только в Китае в конце июля.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
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