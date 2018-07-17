«Мы с мужем занимались!»: Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец шокировала своих поклонников признанием об интимной жизни

«Сейчас все интересуются, почему Виктория хамит и грубит. Да потому же, почему и на Красной Площади люди интимом не занимаются! Потому что советами достанут!», - написала одна из фанаток Виктории Романец.

«Нашла что рассказывать!! И вообще зачем всем об этом знать?!», «Личная жизнь для того и личная, чтобы оставаться тайной!», «Совсем с ума сошла такое рассказывать?», - пишут в Сети.

Стоит отметить, что желание обворожительной брюнетки выставлять напоказ свою личную жизнь уже давно перестало удивлять многих пользователей Сети. Оказывается, что огромнейшее количество фолловеров до сих пор хорошо помнят, как Виктория и Антон еще до своей свадьбы публично выясняли отношения.Как бы то ни было, но и после замужества Романец не стала менее скрытной. Девушка то и дело постоянно становиться объектом пристального внимания. Тем не менее, далеко не все пользователи социальных сетей принимаются критиковать то или иное поведение Виктории.К примеру, несколько дней назад одна из поклонниц бывшей участницы прославленной телестройки решила объяснить фолловерам, почему ее любимица периодично позволяет себе хамить и грубить недоброжелателям. Только вот параллель была выбрана не совсем удачно.Вот тут-то и началось все самое интересное. Ведь в обсуждение вступила и сама экс-звезда «Дома-2». Брюнетка в открытую заявила, что у нее ранее уже был опыт интима в публичном месте. Притом как раз на Красной Площади. Более того, если верить словам Виктории, в этот момент ее с партнером окружало очень много людей.По словам Романец, многие просто-таки стеснялись подойти и остановить эти любовные игрища. Стоит ли удивляться, что после подобного признания на Викторию буквально накинулись злопыхатели.