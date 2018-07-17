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Виктория Боня призналась, что у нее никогда не было проблем со свекровью

Популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в одном из своих последних интервью сообщила, что является очень коммуникабельным человеком и уживается с любыми людьми.

В пример она привела маму своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита. Она призналась, что Биргитта прекрасно приняла ее в своем доме, а когда на свет появилась Анджелина, то она была на седьмом небе от счастья, поскольку всю жизнь мечтала о дочери, но воспитывала двоих сыновей.

Виктория Боня призналась, что у нее никогда не было проблем со свекровью

Девушка не понимает тех представительниц слабого пола, которые утверждают, что жить в одном доме со свекровью сложно.

Вика объяснила, что всегда старается подстраиваться под атмосферу, благодаря этому проблем с матерью избранника у нее никогда не было.

«Приходя в чужой дом, я не стану устанавливать свои правила. Если там каждый вечер закрывают окна и ставни, не буду настаивать на том, что хочу спать с открытым окном. Если обедают в определенное время, ни за что не опоздаю», - подчеркнула она.

Напомним, что Боня прожила вместе с Алексом Смерфитом несколько лет, но несмотря на то, что она родила ему дочь, замуж он ее так и не позвал. Сейчас они уже не вместе, каждый обустроил свое счастье отдельно друг от друга, но поддерживают хорошие отношения, дабы не ранить чувства ребенка.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:07
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