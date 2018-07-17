iPhone 7 Plus «выжил» после падения с высоты 137 метров
Девушка из Турции Джансель Йылдырым решила посетить аттракцион StarFlyer и при этом сделать видео. В ходе съемки она случайно выпустила свой iPhone 7 Plus с высоты 137 метров, и в этот момент смартфон продолжал съемку.
Девайс упал на асфальт камерой вверх, однако после падения съемка не прекратилась. После инцидента девушке удалось отыскать свой iPhone 7 Plus. По ее словам, устройство осталось почти целым, если не учитывать небольших царапин. Также отмечается, что смартфон не имел защитного чехла.
Ранее подобные случаи «выносливости» мобильных устройств уже были. К примеру, до этого сообщалось, что iPhone X находился на дне реки около 14 дней, однако после возвращения к хозяину продолжил работать в обычном режиме.
Помимо этого был зафиксирован случай падения смартфона с высоты полета биплана, то есть примерно с 305 метров. Здесь девайс тоже остался «жив».
Девайс упал на асфальт камерой вверх, однако после падения съемка не прекратилась. После инцидента девушке удалось отыскать свой iPhone 7 Plus. По ее словам, устройство осталось почти целым, если не учитывать небольших царапин. Также отмечается, что смартфон не имел защитного чехла.
Ранее подобные случаи «выносливости» мобильных устройств уже были. К примеру, до этого сообщалось, что iPhone X находился на дне реки около 14 дней, однако после возвращения к хозяину продолжил работать в обычном режиме.
Помимо этого был зафиксирован случай падения смартфона с высоты полета биплана, то есть примерно с 305 метров. Здесь девайс тоже остался «жив».
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:14