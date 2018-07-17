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Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова совсем скоро лишится статуса ведущей телепроекта

Зрители «Дома-2» так и не смогли понять, почему Сергей Кучеров покинул телепроект спустя всего лишь 2 недели после своего триумфального возвращения.

Для чего именно он пришел, было ясно с самого начала, ведь очевидно, что молодой человек хотел вернуть Юлию Ефременкову, которая с некоторых пор занимает пост ведущей реалити-шоу.

Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова совсем скоро лишится статуса ведущей телепроекта

Причем, судя по тому, что девушка устроила на Лобном месте, слезно рассказывая о том, как любила Сережу и хотела от него дочку. Однако это не помогло.

В своем микроблоге Кучеров написал, что совершил ошибку, когда согласился вернуться в периметр, чем вызвал у подписчиков недоумение.
Некоторые решили, что парень просто отказался работать на условиях, которые ему предложили редакторы. Но большая часть публики уверена, что на самом деле причина ухода кроется вовсе не в Сереже, а в его возлюбленной.

Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова совсем скоро лишится статуса ведущей телепроекта

Все дело в том, что Ефременкова получила должность лишь потому, что постоянные ведущие телестройки настолько заняты, что не могут себе позволить частые сьемки и командировки на Сейшельские острова.

Руководство надеялось, что зрители с радостью воспримут новость о повышении Юли, однако ее рейтинги оставляют желать лучшего, в связи с чем, по мнению пользователей Сети, сотрудничество с ней будет вот-вот приостановлено, а значит девушка сразу же отправится за ворота и ее возлюбленный в периметре не нужен.

Поклонники Кучерова и Ефременковой уверены, что ребята обязательно будут вместе, если девушку действительно уволят, поскольку на проекте их отношения были бы обречены.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:07
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