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Ирина Дубцова похвасталась дорогой иномаркой в Монте-Карло

Известная отечественная певица Ирина Дубцова опубликовала на своей станице соцсети Instagram свежее фото, которое было сделано на территории Монако в Монте-Карло.

Ирина Дубцова похвасталась дорогой иномаркой в Монте-Карло


Дубцова вместе с подругой сделала фото, сидя в багажнике современного премиального кроссовера версии Porsche Cayenne. При этом приятельница Дубцовой сидела в детском кресле. Многочисленные поклонники звезды оценили такой снимок. Они назвали певицу «просто чудом». Восторженные фанаты в своих комментариях отметили, что «Красота сияет в любом месте, куколки!». Некоторые заметили, что Дубцова нарочно похвасталась дорогим авто, а также отдыхом в Монте-Карло. Ряд пользователей не одобрили хвастовство на фото. Один из пользователей отметил, что не стоит такими фотографиями злить небогатых россиян, следует быть скромней.

Ирина Дубцова похвасталась дорогой иномаркой в Монте-Карло


Такой премиальный немецкий внедорожник версии Porsche Cayenne в дилерских центрах РФ стоит минимум 4,999 млн руб. «Заряженная» и более производительная версия Turbo обойдётся в 9,8 млн рублей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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