Ирина Дубцова похвасталась дорогой иномаркой в Монте-Карло

Дубцова вместе с подругой сделала фото, сидя в багажнике современного премиального кроссовера версии Porsche Cayenne. При этом приятельница Дубцовой сидела в детском кресле. Многочисленные поклонники звезды оценили такой снимок. Они назвали певицу «просто чудом». Восторженные фанаты в своих комментариях отметили, что «Красота сияет в любом месте, куколки!». Некоторые заметили, что Дубцова нарочно похвасталась дорогим авто, а также отдыхом в Монте-Карло. Ряд пользователей не одобрили хвастовство на фото. Один из пользователей отметил, что не стоит такими фотографиями злить небогатых россиян, следует быть скромней.Такой премиальный немецкий внедорожник версии Porsche Cayenne в дилерских центрах РФ стоит минимум 4,999 млн руб. «Заряженная» и более производительная версия Turbo обойдётся в 9,8 млн рублей.