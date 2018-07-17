«Моложе внука!»: В Сети продолжают бурно обсуждать новое семейное фото экс-участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой

«Я в шоке..зачем так фотошопить?! В свои 50 моложе внука выглядит!!», - написала одна из подписчиц Ирины Александровны Агибаловой.

Ни для кого из верных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что экс-звезда «Дома-2» очень любит, прежде чем выкладывать очередное фото в Сеть, хорошенечко его отредактировать. Ирина Александровна просто-таки убеждена, что является невероятно эффектной и красивой женщиной, однако при этом не забывает о фотошопе.Как бы то ни было, но в последнее время Агибалова-старшая очень увлекается фоторедактором, да настолько сильно, что попросту попадает впросак. Не стала исключением и новая фотография бывшей участницы «Дома-2», на которой Ирина Александровна запечатлена в компании своей старшей дочери Ольги Гажиенко, среднего внука Кирилла Гажиенко, а также своего любимого супруга Юрия Агибалова.Несмотря на то, что снимок довольно милый, злопыхатели обратили свое внимание на то, как же молодо выглядит Агибалова-старшая. По мнению некоторых хейтеров, в этот раз «бабушка» телепроекта явно перегнула палку. Ведь на свежем фото она выглядит не только моложе своей дочери, но и даже моложе своего 8-летнего внука.Нужно сказать, что данную публикацию буквально сразу же подняли на смех многие пользователи социальной сети Инстаграм. Одни за другим недоброжелатели Ирины Александровны Агибаловой принялись советовать экс-звезде «Дома-2», чтобы она перестала фантазировать по поводу своего возраста и внешнего вида, ведь в свои 50 лет она и так выглядит прекрасно.Некоторые же хейтеры и вовсе посоветовали Агибаловой-старшей заняться своим супругом, ведь, по их мнению, на фоне «бабушки» реалити мужчина выглядит настоящим бомжом.