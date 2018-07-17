АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

«Моложе внука!»: В Сети продолжают бурно обсуждать новое семейное фото экс-участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой

Недоброжелатели продолжают критиковать свежий семейный снимок бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ирины Александровны Агибаловой.

Ни для кого из верных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что экс-звезда «Дома-2» очень любит, прежде чем выкладывать очередное фото в Сеть, хорошенечко его отредактировать. Ирина Александровна просто-таки убеждена, что является невероятно эффектной и красивой женщиной, однако при этом не забывает о фотошопе.

«Моложе внука!»: В Сети продолжают бурно обсуждать новое семейное фото экс-участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой

Как бы то ни было, но в последнее время Агибалова-старшая очень увлекается фоторедактором, да настолько сильно, что попросту попадает впросак. Не стала исключением и новая фотография бывшей участницы «Дома-2», на которой Ирина Александровна запечатлена в компании своей старшей дочери Ольги Гажиенко, среднего внука Кирилла Гажиенко, а также своего любимого супруга Юрия Агибалова.

Несмотря на то, что снимок довольно милый, злопыхатели обратили свое внимание на то, как же молодо выглядит Агибалова-старшая. По мнению некоторых хейтеров, в этот раз «бабушка» телепроекта явно перегнула палку. Ведь на свежем фото она выглядит не только моложе своей дочери, но и даже моложе своего 8-летнего внука.

Нужно сказать, что данную публикацию буквально сразу же подняли на смех многие пользователи социальной сети Инстаграм. Одни за другим недоброжелатели Ирины Александровны Агибаловой принялись советовать экс-звезде «Дома-2», чтобы она перестала фантазировать по поводу своего возраста и внешнего вида, ведь в свои 50 лет она и так выглядит прекрасно.

«Моложе внука!»: В Сети продолжают бурно обсуждать новое семейное фото экс-участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой

Некоторые же хейтеры и вовсе посоветовали Агибаловой-старшей заняться своим супругом, ведь, по их мнению, на фоне «бабушки» реалити мужчина выглядит настоящим бомжом.

«Я в шоке..зачем так фотошопить?! В свои 50 моложе внука выглядит!!», - написала одна из подписчиц Ирины Александровны Агибаловой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:14
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала
Самые странные катаклизмы 2018 года
Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась
Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа
Ученые: Нерка выпрыгивает из воды, чтобы
Ольга Рапунцель бесится из-за того, что ее дочь
«Моложе внука!»: В Сети продолжают бурно
Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова
Виктория Боня призналась, что у нее никогда не
«Мы с мужем занимались!»: Экс-участница «Дома-2»
Новая песня Ольги Бузовой на самом деле не
Астрономы в планетарной системе CoRoT-20
Чем опасна геронтократия: как 92-летний президент
Чиновник посчитал жительницу Китая слишком
Ученые рассказали, как предотвратить рак кишечника
Победа сборной Франции принесла убытки их
Женщины страдают сердечной недостаточностью чаще
В Сети продолжает распространяться видеозапись,
FIFA попросили наказать футболистов из Швейцарии
В реальной жизни Ксения Бородина не такая худая,
Ксению Бородину снова уличили в фотошопе
Седан версии LADA Vesta получил «престижный»
Наряд Меган Маркл купили всего за сутки
Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II
Новый метод МРТ сочетает в себе одновременно
Ученые применят наночастицы и лазерное излучение
В периметр телепроекта «Дом-2» может прийти
Мать внука Марии Шукшиной закрутила роман с
Модель Кристина Замир, флиртовавшая с Дмитрием
Наталья Подольская удивила поклонников
Просмотреть все новости