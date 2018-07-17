Тарзана раскритиковали за обнаженное фото

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 16 Июл 2018 в 11:58 PDT

На опубликованной фотографии, Сергей Глушко больше известный под псевдонимом Тарзан, позирует перед камерой в одних плавках чёрного цвета, он с довольным видом демонстрирует идеальный обнажённый торс. В описании к данному снимку Тарзан отметил: «Футбол футболом, а жизнь продолжается!» и пожелал всем своим поклонникам позитива.За считанные минуты фотография с обнажённым Сергеем Глушко набрала большое количество «лайков». Однако подписчики на этот раз разделились на два лагеря – одни хвалили Тарзана за то, что он поддерживает прекрасную физическую форму, другие осудили звезду за неприличный снимок и спросили, чего же он трусы то не снял.