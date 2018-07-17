АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

Тарзана раскритиковали за обнаженное фото

На своей странице в Instagram Сергей Глушко выложил фотографию, на которой он запечатлён обнажённым. Поклонники вместо комплиментов осудили звезду и предложили для полной картины снять трусы.

Тарзана раскритиковали за обнаженное фото


На опубликованной фотографии, Сергей Глушко больше известный под псевдонимом Тарзан, позирует перед камерой в одних плавках чёрного цвета, он с довольным видом демонстрирует идеальный обнажённый торс. В описании к данному снимку Тарзан отметил: «Футбол футболом, а жизнь продолжается!» и пожелал всем своим поклонникам позитива.

За считанные минуты фотография с обнажённым Сергеем Глушко набрала большое количество «лайков». Однако подписчики на этот раз разделились на два лагеря – одни хвалили Тарзана за то, что он поддерживает прекрасную физическую форму, другие осудили звезду за неприличный снимок и спросили, чего же он трусы то не снял.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В «Связной» поступило 236 заявок на современные
Xiaomi снизила цены на свои ноутбуки
Риту Дакоту осудили за увеличение губ
Анджелина Джоли может разрушить семью Роберта
Искусственные нейронные сети могут помочь ученым
Снимок Ольги Бузовой на обложке нового номера
Алена Водонаева потянула сына на просмотр фильма
Пользователи Instagram назвали Алену Водонаеву
Появление обновленной версии Porsche Macan
Российские ученые нашли замену лекарствам от
Ирина Дубцова похвасталась дорогой иномаркой в
Ольга Рапунцель заявила, что готова родить еще
Тарзана раскритиковали за обнаженное фото
Анна Седокова восхитила фанатов стройными ногами
Новое кросс-купе Skoda Kodiaq GT рассекретили в
По мнению хейтеров, без макияжа и фотошопа Ольга
Появились слухи, что Иосиф Оганесян готов уйти от
Диего Марадона заявил, что Франция стала
Астрофизики: Звездные вспышки «взрывают»
Александра Черно устала от своей популярности
Виктория Боня заявила, что является очень
Renault Kaptur получил в РФ новую лимитированную
«АвтоВАЗ» продолжает в Тольятти тестировать новый
iPhone 7 Plus «выжил» после падения с высоты 137
Александр Мостовой не нашел ничего удивительного
48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала
Самые странные катаклизмы 2018 года
Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась
Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа
Ученые: Нерка выпрыгивает из воды, чтобы
Просмотреть все новости