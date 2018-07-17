Астрофизики: Звездные вспышки «взрывают» атмосферу экзопланеты Осирис

Звездные импульсы порождают гигантские ударные волны, которые полностью огибают HD 20 9458b, встречаясь на ее теневой стороне. Газовая планета вращается в скоплении Пегаса вокруг желтого карлика, похожего на Солнце, на удалении 7 млн км, поэтому вспышки горячего светила весьма разрушительны для экзопланеты.Исследователей интересовала эволюция планеты, расположенной вблизи своего светила. Считается, что в период молодости Солнца Марс утратил свою атмосферу, однако Землю аналогичная участь не постигла. Звездные вспышки приводят к появлению ударной волны в атмосфере планеты, что способствует постепенному испарению газовой оболочки.