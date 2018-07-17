Астрофизики: Звездные вспышки «взрывают» атмосферу экзопланеты Осирис

Группа австрийских и российских астрофизиков определила, что звездные вспышки уничтожают атмосферу экзопланеты HD 20 9458b Осирис. Космическое тело, испытывая невероятное воздействие материнского светила, постепенно испаряется, сообщает Astronomy Reports.
Звездные импульсы порождают гигантские ударные волны, которые полностью огибают HD 20 9458b, встречаясь на ее теневой стороне. Газовая планета вращается в скоплении Пегаса вокруг желтого карлика, похожего на Солнце, на удалении 7 млн км, поэтому вспышки горячего светила весьма разрушительны для экзопланеты.
Исследователей интересовала эволюция планеты, расположенной вблизи своего светила. Считается, что в период молодости Солнца Марс утратил свою атмосферу, однако Землю аналогичная участь не постигла. Звездные вспышки приводят к появлению ударной волны в атмосфере планеты, что способствует постепенному испарению газовой оболочки.