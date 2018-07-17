Renault Kaptur получил в РФ новую лимитированную версию Play

Компанией «Renault Россия» принимаются заказы на кроссовер версии Kaptur Play. Авто оснащается мультимедийным комплексом типа «Яндекс.Авто». Данная система обладает восьмидюймовым тачскрином, на котором можно масштабировать изображение. Такая установка позволяет водителям пользоваться востребованными сервисами российского интернет-гиганта (голосовой помощник, голосовое управление, навигатор, погода, музыка, онлайн-обновление/ управление «Яндекс.Авто», а также компонентами). Renault Kaptur Play имеет 4G-модем. В рамках новой спецверсии предлагается 3 ГБ предоплаченного интернета на месяц сроком на один год. Паркетник версии Play обладает двухцветным кузовом. Его основная часть имеет красную расцветку. Крыша может быть бежевой либо черной. Авто также можно купить в одиннадцати решениях. Для авто предусмотрены легкосплавные 17-дюймовые диски Maldives с новым дизайном. Авто можно персонализировать различными цветовыми решениями.Машина оснащается круиз-контролем, противотуманными огнями на светодиодах, ключ-картой «свободные руки», датчиками света и дождя, климатической установкой и так далее. Новинку реализуют за 1 114 990 руб. Авто в шоу-румы поступит 1 августа.