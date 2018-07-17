48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала грудь всей России

Перед игрой в московских «Лужниках», которую Наоми Кэмпбелл также посетила, состоялся концерт Russian Worldcup, куда съехались звёзды шоу-бизнеса со всего мира.Знаменитая модель побывала в России уже не впервые, поскольку продолжительное время встречалась с бизнесменом Владиславом Дорониным и была с визитами с 2008 по 2013-й. Расставание с российским возлюбленным далось супермодели весьма тяжело, поэтому, как считают её преданные поклонники, знаменитость решила затмить всех московских конкуренток своей сексуальностью.48-летняя модель выбрала для светской вечеринки весьма откровенное полупрозрачное платье в пол, к тому же с декольте едва ли не до пупка. В таком вырезе грудь Наоми Кэмпбелл оказалась максимально оголённой, что порадовало большинство фанатов знаменитости. В социальной сети Instagram, где модель опубликована фото ее осыпали всевозможными комплиментами, особо подчёркивая, как молодо она выглядит в свои годы.