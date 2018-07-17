АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала грудь всей России

Наоми Кэмпбелл была гостьей на ЧМ-2018 и показала грудь всей России на вечеринке в честь закрытия чемпионата. 48-летняя модель надела откровенное полупрозрачное платье с вырезом почти до пупа.

48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала грудь всей России

Перед игрой в московских «Лужниках», которую Наоми Кэмпбелл также посетила, состоялся концерт Russian Worldcup, куда съехались звёзды шоу-бизнеса со всего мира.

Знаменитая модель побывала в России уже не впервые, поскольку продолжительное время встречалась с бизнесменом Владиславом Дорониным и была с визитами с 2008 по 2013-й. Расставание с российским возлюбленным далось супермодели весьма тяжело, поэтому, как считают её преданные поклонники, знаменитость решила затмить всех московских конкуренток своей сексуальностью.

48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала грудь всей России

48-летняя модель выбрала для светской вечеринки весьма откровенное полупрозрачное платье в пол, к тому же с декольте едва ли не до пупка. В таком вырезе грудь Наоми Кэмпбелл оказалась максимально оголённой, что порадовало большинство фанатов знаменитости. В социальной сети Instagram, где модель опубликована фото ее осыпали всевозможными комплиментами, особо подчёркивая, как молодо она выглядит в свои годы.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 13:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Дубцова похвасталась дорогой иномаркой в
Ольга Рапунцель заявила, что готова родить еще
Тарзана раскритиковали за обнаженное фото
Анна Седокова восхитила фанатов стройными ногами
Новое кросс-купе Skoda Kodiaq GT рассекретили в
По мнению хейтеров, без макияжа и фотошопа Ольга
Появились слухи, что Иосиф Оганесян готов уйти от
Диего Марадона заявил, что Франция стала
Астрофизики: Звездные вспышки «взрывают»
Александра Черно устала от своей популярности
Виктория Боня заявила, что является очень
Renault Kaptur получил в РФ новую лимитированную
«АвтоВАЗ» продолжает в Тольятти тестировать новый
iPhone 7 Plus «выжил» после падения с высоты 137
Александр Мостовой не нашел ничего удивительного
48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала
Самые странные катаклизмы 2018 года
Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась
Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа
Ученые: Нерка выпрыгивает из воды, чтобы
Ольга Рапунцель бесится из-за того, что ее дочь
«Моложе внука!»: В Сети продолжают бурно
Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова
Виктория Боня призналась, что у нее никогда не
«Мы с мужем занимались!»: Экс-участница «Дома-2»
Новая песня Ольги Бузовой на самом деле не
Астрономы в планетарной системе CoRoT-20
Чем опасна геронтократия: как 92-летний президент
Чиновник посчитал жительницу Китая слишком
Ученые рассказали, как предотвратить рак кишечника
Просмотреть все новости