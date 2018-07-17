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В Сети продолжает распространяться видеозапись, на которой Артем Сорока страстно целуется с Маргаритой Овсянниковой

В Интернет было опубликовано видео, на котором запечатлен страстный поцелуй одних из самых ярких участников скандально-известной телестройки «Дом-2» Артема Сороки и Маргариты Овсянниковой.

Ни для кого из преданных поклонников прославленного реалити-шоу не является секретом то, что Артем довольно часто любит поиздеваться над Маргаритой. Молодой человек буквально гнобит блондинку за ее прошлую эскортную жизнь и даже называет Овсянникову девушкой продающей себя и свое тело за деньги.

В Сети продолжает распространяться видеозапись, на которой Артем Сорока страстно целуется с Маргаритой Овсянниковой

В свою очередь Маргарита не единожды уверено заявляла, что никогда даже не посмотрит в сторону такого мужчины, как Сорока, даже в том случае, если он останется на планете единственным мужчиной.

Как бы то ни было, но последний совместный поход в ночной клуб Овсянниковой и Сороки, как стало известно, примирил молодых людей. В Сеть был опубликован ролик, на котором отчетливо видно, как Артем и Маргарита «не отлипая» друг от друга страстно целуются.

Известно, что видео в Интернет слила бывшая участница реалити Виктория Борисевич, с которой парочка отдыхала в одном из московских ночных клубов. Многие пользователи Сети уже принялись делать свои выводы.

Кто-то уверен, что Артем и Маргарита спланировали этот поцелуй, ради увеличения своих рейтингов, а некоторые и вовсе решили, что Сорока и Овсянникова на самом деле давно влюблены в друг друга.

В Сети продолжает распространяться видеозапись, на которой Артем Сорока страстно целуется с Маргаритой Овсянниковой

Нужно сказать, что на видеозаписи, которая распространилась по Сети слышно, как Артем просит у Маргариты прощение за то, что ранее называл ее «падшей женщиной». Молодой человек также добавляет, что никогда так не считал, а говорил подобные слова только ради того, чтобы вывести блондинку на эмоции.

«Фуу..я это видео еще не видела, но мне уже противно!!!», «Сорока и Овсянникова просто созданы друг для друга! Один провокатор, другая девка легкого поведение! Прекрасная парочка!», «Вполне ожидаемый исход!», - пишут в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47
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