Новая песня Ольги Бузовой на самом деле не поднялась выше 42 строчки в iTunes

«Мои дорогие, в пятницу у меня вышла новая песня - Ночь Текила. И благодаря вашей любви она сразу стала номер 1 в чарте Itunes, сохраняя первое место в России и не только по сей день. Я так счастлива, что моя новая песня вам нравится и жду не дождусь когда мы вместе её будем петь на моих концертах», - написала теледива в своем микроблоге.

Поклонники поздравили свою любимицу с таким успехом, а вот хейтеры ей не поверили и отправились проверять сказанную Олей информацию. В итоге выяснилось, что успех новой песни оказался ложным.Как оказалось, трек «Ночь Текила» не только не занял первого места, но даже не попал в десятку лидеров, разместившись лишь на 42 строчке рядом с такими исполнителями как Монеточка и Miyagi & Эндшпиль.Кроме того, поймавшие на лжи Бузову, пользователи Сети опубликовали скриншот, доказывающий, что их слова чистая правда. Он уже разлетелся по всему Интернету.