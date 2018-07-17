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Новая песня Ольги Бузовой на самом деле не поднялась выше 42 строчки в iTunes

Несколько дней назад популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова презентовала свой очередной хит «Ночь Текила», который, если верить ее словам, сразу же занял 1 место в российском iTunes.

«Мои дорогие, в пятницу у меня вышла новая песня - Ночь Текила. И благодаря вашей любви она сразу стала номер 1 в чарте Itunes, сохраняя первое место в России и не только по сей день. Я так счастлива, что моя новая песня вам нравится и жду не дождусь когда мы вместе её будем петь на моих концертах», - написала теледива в своем микроблоге.

Новая песня Ольги Бузовой на самом деле не поднялась выше 42 строчки в iTunes

Поклонники поздравили свою любимицу с таким успехом, а вот хейтеры ей не поверили и отправились проверять сказанную Олей информацию. В итоге выяснилось, что успех новой песни оказался ложным.

Как оказалось, трек «Ночь Текила» не только не занял первого места, но даже не попал в десятку лидеров, разместившись лишь на 42 строчке рядом с такими исполнителями как Монеточка и Miyagi & Эндшпиль.

Новая песня Ольги Бузовой на самом деле не поднялась выше 42 строчки в iTunes

Кроме того, поймавшие на лжи Бузову, пользователи Сети опубликовали скриншот, доказывающий, что их слова чистая правда. Он уже разлетелся по всему Интернету.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:05
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