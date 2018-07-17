«АвтоВАЗ» продолжает в Тольятти тестировать новый универсал LADA Granta
Российским машиностроительным гигантом «АвтоВАЗ» продолжается работа над новинками. На это указывают шпионские снимки. Автомобильные папарацци накануне показали тестовый прототип современного универсала LADA Granta.
Фотошпионами авто было запечатлено в камуфляже в Тольятти. Модель схожа с универсалом LADA Kalina. По мнению экспертов «АвтоВАЗ», на тесты вывел новый «сарай» Granta. Согласно ожиданиям новинку представят в ходе Московского мотор-шоу. Его откроют в конце августа. Фото папарацци говорят о том, что новая версия универсала LADA Granta в сравнении с «сараем» Kalina текущей генерации не изменится сзади. Однако спереди авто выполнили в фирменном «Х-стиле» бренда «АвтоВАЗ». Его уже применили к моделям X-Ray, а также Vesta.
Эксперты портала «Колеса.ру» недавно на рендерах показали собственное видение новой версии универсала LADA Granta. У дизайнеров авто получилось похожим на то, что запечатлели фотошпионы.