«АвтоВАЗ» продолжает в Тольятти тестировать новый универсал LADA Granta

Фотошпионами авто было запечатлено в камуфляже в Тольятти. Модель схожа с универсалом LADA Kalina. По мнению экспертов «АвтоВАЗ», на тесты вывел новый «сарай» Granta. Согласно ожиданиям новинку представят в ходе Московского мотор-шоу. Его откроют в конце августа. Фото папарацци говорят о том, что новая версия универсала LADA Granta в сравнении с «сараем» Kalina текущей генерации не изменится сзади. Однако спереди авто выполнили в фирменном «Х-стиле» бренда «АвтоВАЗ». Его уже применили к моделям X-Ray, а также Vesta.Эксперты портала «Колеса.ру» недавно на рендерах показали собственное видение новой версии универсала LADA Granta. У дизайнеров авто получилось похожим на то, что запечатлели фотошпионы.