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Самые странные катаклизмы 2018 года

Экспертами составлен перечень самых странных происходящих в 2018 году катаклизмов на Земле, которые могут являться признаками приближения, так называемого судного дня.

Самые странные катаклизмы 2018 года


Западными специалистами отмечается, что землетрясения, глобальное потепление, наводнения, а также многое другое свидетельствует в отношении изменений в природе. Американскими специалистами отмечается, что странные события могут также свидетельствовать касательно приближения конца света, который описали на страницах Библии. В свою очередь возвращение Христа, которое трактуется как второе пришествие, имеет на самом деле научное объяснение. Вследствие негативного воздействия на земную природу она начинает людям тем же отвечать.



Конспирологами не исключаются, что уже в ближайшее время случится более серьезный катаклизм. При этом он полностью может изменить структуру экосистемы. Особое внимание следует обратить на потепление, которое воздействует на парниковый эффект.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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