Самые странные катаклизмы 2018 года

Западными специалистами отмечается, что землетрясения, глобальное потепление, наводнения, а также многое другое свидетельствует в отношении изменений в природе. Американскими специалистами отмечается, что странные события могут также свидетельствовать касательно приближения конца света, который описали на страницах Библии. В свою очередь возвращение Христа, которое трактуется как второе пришествие, имеет на самом деле научное объяснение. Вследствие негативного воздействия на земную природу она начинает людям тем же отвечать.Конспирологами не исключаются, что уже в ближайшее время случится более серьезный катаклизм. При этом он полностью может изменить структуру экосистемы. Особое внимание следует обратить на потепление, которое воздействует на парниковый эффект.