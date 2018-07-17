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Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась певица Polina

Личная жизнь певца Димы Билана всегда была тайной. Долгое время никто из его фанатов не знал, что связывает исполнителя с девушками, с которыми он появляется на мероприятиях. Единственный роман, о котором открыто говорил исполнитель, оказался всего лишь пиаром.

Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась певица Polina

Недавно в Instagram Димы Билана начали появляться фотографии неизвестной девушки. Однако интрига продержалась недолго — подписчики певца вычислили имя его новой пассии.

Для этого фанаты Билана «примерили» женские ноги, которые обнародовал исполнитель, к нескольким кандидаткам. Как оказалось, утро в спальне Димы встречала певица Polina, известная во всем мире благодаря своему сотрудничеству с Рианной и многими другими звездами.

Совсем недавно Полина Гудиева вернулась из Америки в Россию и записала совместную композицию с Димой Биланом. Знаменитости уже успели снять видеоклип на песню «Пьяная любовь».

Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась певица Polina

Многие подозревают, что исполнитель можно опять просто пиареться, ведь скоро премьера его совместного трека с Polina, но возможно у знаменитостей служебный роман. Стоит отметить, что оба исполнителя молоды и свободны. Подписчики уже начали поздравлять Диму с новым романом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 12:30
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