Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась певица Polina
Личная жизнь певца Димы Билана всегда была тайной. Долгое время никто из его фанатов не знал, что связывает исполнителя с девушками, с которыми он появляется на мероприятиях. Единственный роман, о котором открыто говорил исполнитель, оказался всего лишь пиаром.
Недавно в Instagram Димы Билана начали появляться фотографии неизвестной девушки. Однако интрига продержалась недолго — подписчики певца вычислили имя его новой пассии.
Для этого фанаты Билана «примерили» женские ноги, которые обнародовал исполнитель, к нескольким кандидаткам. Как оказалось, утро в спальне Димы встречала певица Polina, известная во всем мире благодаря своему сотрудничеству с Рианной и многими другими звездами.
Совсем недавно Полина Гудиева вернулась из Америки в Россию и записала совместную композицию с Димой Биланом. Знаменитости уже успели снять видеоклип на песню «Пьяная любовь».
Многие подозревают, что исполнитель можно опять просто пиареться, ведь скоро премьера его совместного трека с Polina, но возможно у знаменитостей служебный роман. Стоит отметить, что оба исполнителя молоды и свободны. Подписчики уже начали поздравлять Диму с новым романом.