Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась певица Polina

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 15 Июл 2018 в 11:15 PDT

Недавно в Instagram Димы Билана начали появляться фотографии неизвестной девушки. Однако интрига продержалась недолго — подписчики певца вычислили имя его новой пассии.Для этого фанаты Билана «примерили» женские ноги, которые обнародовал исполнитель, к нескольким кандидаткам. Как оказалось, утро в спальне Димы встречала певица Polina, известная во всем мире благодаря своему сотрудничеству с Рианной и многими другими звездами.Совсем недавно Полина Гудиева вернулась из Америки в Россию и записала совместную композицию с Димой Биланом. Знаменитости уже успели снять видеоклип на песню «Пьяная любовь».Многие подозревают, что исполнитель можно опять просто пиареться, ведь скоро премьера его совместного трека с Polina, но возможно у знаменитостей служебный роман. Стоит отметить, что оба исполнителя молоды и свободны. Подписчики уже начали поздравлять Диму с новым романом.