Ксению Бородину снова уличили в фотошопе

Теледива далеко не единственная из знаменитостей, кто не прочь прибегнуть к фотошопу. Вот только в последнее время, пытаясь выглядеть идеально, Ксюша явно перебарщивает, в связи с чем ее фотографии подвергаются насмешкам и критике.Пару дней назад существенная волна недовольства обрушилась на наставницу телестройки. Желая опробовать новую функцию в Инстаграме, Ксения решила ответить на вопросы подписчиков. Однако телеведущая вряд ли ожидала, что ее уличат на фотошопе.Фолловеры не стали умалчивать по поводу того, что на фото Ксении из отпуска бортики бассейна, а также предметы интерьера – буквально «поплыли». Кроме прочего, на некоторых фотографиях бедра девушки показались пользователям Сети кривыми и огромными, в то время как на остальных снимках они получаются нормально.