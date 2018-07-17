Ксению Бородину снова уличили в фотошопе

На днях знаменитую ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину беспощадно раскритиковали за бездарный фотошоп.
Теледива далеко не единственная из знаменитостей, кто не прочь прибегнуть к фотошопу. Вот только в последнее время, пытаясь выглядеть идеально, Ксюша явно перебарщивает, в связи с чем ее фотографии подвергаются насмешкам и критике.
Пару дней назад существенная волна недовольства обрушилась на наставницу телестройки. Желая опробовать новую функцию в Инстаграме, Ксения решила ответить на вопросы подписчиков. Однако телеведущая вряд ли ожидала, что ее уличат на фотошопе.
Фолловеры не стали умалчивать по поводу того, что на фото Ксении из отпуска бортики бассейна, а также предметы интерьера – буквально «поплыли». Кроме прочего, на некоторых фотографиях бедра девушки показались пользователям Сети кривыми и огромными, в то время как на остальных снимках они получаются нормально.