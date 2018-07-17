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Ксению Бородину снова уличили в фотошопе

На днях знаменитую ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину беспощадно раскритиковали за бездарный фотошоп.

Ксению Бородину снова уличили в фотошопе

Теледива далеко не единственная из знаменитостей, кто не прочь прибегнуть к фотошопу. Вот только в последнее время, пытаясь выглядеть идеально, Ксюша явно перебарщивает, в связи с чем ее фотографии подвергаются насмешкам и критике.

Пару дней назад существенная волна недовольства обрушилась на наставницу телестройки. Желая опробовать новую функцию в Инстаграме, Ксения решила ответить на вопросы подписчиков. Однако телеведущая вряд ли ожидала, что ее уличат на фотошопе.

Ксению Бородину снова уличили в фотошопе

Фолловеры не стали умалчивать по поводу того, что на фото Ксении из отпуска бортики бассейна, а также предметы интерьера – буквально «поплыли». Кроме прочего, на некоторых фотографиях бедра девушки показались пользователям Сети кривыми и огромными, в то время как на остальных снимках они получаются нормально.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36
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