АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

В реальной жизни Ксения Бородина не такая худая, как на фото в Instagram

Вот уже две недели, как популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров отдыхают в шикарном отеле Турции.

Поездка в Белек стала подарком супругам в честь годовщины свадьбы, однако отправилась они туда не сами, а в компании друзей и своих детей.

В реальной жизни Ксения Бородина не такая худая, как на фото в Instagram

Однако беззаботный отдых нравится не только Ксении и Курбану, но и поклонникам, поскольку в их микроблогах появилось множество ярких и красочных фотографий, которые значительно отличаются от тех, что Бородина и Омаров публикуют в Москве.

Впрочем, если на собственных снимках теледива всегда выглядит как звезда с идеальной фигурой, прической и макияжем, то в жизни все оказалось иначе.

В реальной жизни Ксения Бородина не такая худая, как на фото в Instagram

Отдыхающие в Белеке пользователи Сети заметили знаменитых супругов во время прогулки по торговому центру и засняли их. Причем это фото сразу же облетело весь Интернет.

Девушка, которой посчастливилось встретить Ксению, заявила, что в жизни она не такая худышка, однако ее тело выглядит очень молодым и подтянутым, без намека на целлюлит.

«Нормальная обычная девчонка», - именно так очевидица охарактеризовала Бородину, отметив, что ее муж на фотографиях выглядит крупнее, чем на самом деле.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:37
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, как предотвратить рак кишечника
Победа сборной Франции принесла убытки их
Женщины страдают сердечной недостаточностью чаще
FIFA попросили наказать футболистов из Швейцарии
В реальной жизни Ксения Бородина не такая худая,
Ксению Бородину снова уличили в фотошопе
Седан версии LADA Vesta получил «престижный»
Наряд Меган Маркл купили всего за сутки
Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II
Новый метод МРТ сочетает в себе одновременно
Ученые применят наночастицы и лазерное излучение
В периметр телепроекта «Дом-2» может прийти
Мать внука Марии Шукшиной закрутила роман с
Модель Кристина Замир, флиртовавшая с Дмитрием
Наталья Подольская удивила поклонников
«Эпоха Бузовой»: ведущая «Дом-2» стала еще и
Ученые назвали типичные ошибки мышления
Facebook переманила на сою сторону ведущего
Дмитрий Тарасов рискует потерять половину
Коммунальщики вынудил жителей Новосибирска
Во Франции хотят создать летающие поезда
Пророчества Иоанна Богослова назвали равнину
«Бузова не переживет»: продление контракта
Житель Лонг-Айленда запечатлел на камеру полет
Новым фото со страниц Harper's Bazaar Ольга
Новости «Дома-2»: Саша Черно и Иосиф Оганесян
Ирина Шейк поразила новой фотосессией для
Ученые использовали геометрию для превращения
«ВымпелКом» представлен эксклюзивным продавцом в
Покупателей привлекает в магазины исключительно
Просмотреть все новости