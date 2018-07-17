В реальной жизни Ксения Бородина не такая худая, как на фото в Instagram

«Нормальная обычная девчонка», - именно так очевидица охарактеризовала Бородину, отметив, что ее муж на фотографиях выглядит крупнее, чем на самом деле.

Поездка в Белек стала подарком супругам в честь годовщины свадьбы, однако отправилась они туда не сами, а в компании друзей и своих детей.Однако беззаботный отдых нравится не только Ксении и Курбану, но и поклонникам, поскольку в их микроблогах появилось множество ярких и красочных фотографий, которые значительно отличаются от тех, что Бородина и Омаров публикуют в Москве.Впрочем, если на собственных снимках теледива всегда выглядит как звезда с идеальной фигурой, прической и макияжем, то в жизни все оказалось иначе.Отдыхающие в Белеке пользователи Сети заметили знаменитых супругов во время прогулки по торговому центру и засняли их. Причем это фото сразу же облетело весь Интернет.Девушка, которой посчастливилось встретить Ксению, заявила, что в жизни она не такая худышка, однако ее тело выглядит очень молодым и подтянутым, без намека на целлюлит.