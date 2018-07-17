Ученые: Нерка выпрыгивает из воды, чтобы почесаться из-за паразитов

Рачки обитают между чешуйками нерки, доставляя хозяину тела множество неудобств. Избавиться от данной категории паразитов весьма непросто, поэтому нерки выпрыгивают из воды, что позволяет хотя бы частично сбросить рачков. Исследователи подчеркивают, что заболеванию подвержены и домашние, и дикие виды лососевых пород.Во время недолгого пролета над водной поверхностью нерка активно двигает хвостом, вращаясь всем телом. Так рыбки чешутся, пытаясь освободиться от рачков. В рамках исследования авторы работы отметили, что зараженные рачками лососевые выпрыгивают чаще, чем чистые особи. Впрочем, эффективность процедуры оставляет много вопросов.