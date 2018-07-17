Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II

Уже несколько лет по отношению ко своем членам королевской семьи действует строгий запрет, инициатором которого стала сама Елизавета II. Королева Великобритании запретила родственникам иметь аккаунты в социальных сетях.Когда-то у Кейт Миддтон были страницы в MySpace и Instagram, которые ей пришлось удалить перед свадьбой с принцем Уильямом. Но герцогиня Кембриджская решилась пойти против воли венценосной свекрови и все же вернулась к общению в Сети.Портал Cosmo передает, что Миддтон зарегистрировалась в социальной сети для родителей Mumsnet. Впрочем, сделала Кейт это под вымышленным именем. Герцогиня Кембриджская объяснила свой поступок тем, что из-за весьма напряженного графика не может в живую общаться с другими матерями, спрашивать у них советы и делиться мудростью. Все это Миддтон теперь может делать в Сети, не раскрывая своей настоящей личности.Как Елизавета II отреагировала на нарушение протокола, пока не сообщается.