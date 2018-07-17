Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II
Жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, нарушила один из главных запретов, которые по отношению к членам королевской семьи ввела Елизавета II. Вопреки прямому распоряжению монаршей особы герцогиня Кембриджская зарегистрировалась в социальных сетях.
Уже несколько лет по отношению ко своем членам королевской семьи действует строгий запрет, инициатором которого стала сама Елизавета II. Королева Великобритании запретила родственникам иметь аккаунты в социальных сетях.
Когда-то у Кейт Миддтон были страницы в MySpace и Instagram, которые ей пришлось удалить перед свадьбой с принцем Уильямом. Но герцогиня Кембриджская решилась пойти против воли венценосной свекрови и все же вернулась к общению в Сети.
Портал Cosmo передает, что Миддтон зарегистрировалась в социальной сети для родителей Mumsnet. Впрочем, сделала Кейт это под вымышленным именем. Герцогиня Кембриджская объяснила свой поступок тем, что из-за весьма напряженного графика не может в живую общаться с другими матерями, спрашивать у них советы и делиться мудростью. Все это Миддтон теперь может делать в Сети, не раскрывая своей настоящей личности.
Как Елизавета II отреагировала на нарушение протокола, пока не сообщается.