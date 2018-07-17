В периметр телепроекта «Дом-2» может прийти младшая сестра Александры Черно

«Когда я уйду из Дома-2, через время туда придет моя сестра. Поэтому эпоха «Черно» будет вечной», - написала она, добавив множество зловещих смайлов.

В комментариях под каждым постом девушки они оставляют огромное количество негатива и критики, а также поднимают вопрос об ее изгнании.Сама Саша редко обращает внимание на подобные высказывания и, судя по публикациям в Stories, абсолютно не боится покинуть Поляну, ведь нашла уже себе достойную замену – свою младшую сводную сестру Татьяну Щербакову.Напомним, что у Тани уже есть опыт нахождения в периметре телестройки. Некоторое время назад она приходила в городские квартиры и принимала участие в съемках одного из ток-шоу.Кроме того, рассказать о всех тонкостях проекта Щербаковой сможет ее сестра, которая последние полгода восседала на вершине рейтинга топовых участников, а потому знает, как заполучить эфирное время и привлечь к себе зрительское внимание.Что касается самих зрителей, то их перспектива видеть на Поляне вторую версию Черно абсолютно не радует. Они умоляют организаторов одуматься и не приглашать девушку, а также отправить Сашу за ворота, ведь, по их мнению, обеим сестрам на реалити-шоу не место.