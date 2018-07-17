Седан версии LADA Vesta получил «престижный» пакет новых опций

Для авто теперь предусматривается пакет опций Prestige, увеличивающий комфорт водителя, а также пассажиров. В версии Prestige седан LADA Vesta получил откидной задний подлокотник с подстаканниками. Для пассажиров заднего ряда доступными являются USB-розетка для гаджетов, подогрев кресел, который включается специальные клавиши, расположенные в задней части авто. Машина получила усиленную тонировку задних стекол. Ниши ног для переднего пассажира и водителя, консоли и двери содержат светодиоды, создающие атмосферную подсветку. LADA Vesta Prestige реализуют с пакетом Multimedia. Сюда входит развлекательный современный комплекс с навигатором. При этом система включает радиоприемник с FM/AM, функцию RDS, USB, Hands free, AUX, Bluetooth, SD-карту, 6 громкоговорителей, 7-дюймовый тачскрин.LADA Vesta продают в сборке Luxe с пакетом Vesta. Авто с мотором 1.6 стоит 746 900 руб. Авто с агрегатом 1.8 стоит 781 900 руб. Машина 1.8 и АКПП расценивается в 806 900 руб.