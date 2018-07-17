АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

Астрономы в планетарной системе CoRoT-20 обнаружили коричневого карлика

Международная группа астрономов недавно обнаружила новый объект в рамках планетарной системы CoRoT-20. Объект классифицировали как коричневый карлик вследствие его массы, которая является больше, чем в случае самых тяжёлых планет газового гиганта.

Астрономы в планетарной системе CoRoT-20 обнаружили коричневого карлика


CoRoT-20 расположена на дистанции 4 000 световых лет от Земли. Это звезда спектрального типа G2V, которая по массе и размеру напоминает Солнце. Ученые в 2011 году обнаружили планету, вращающуюся вокруг этой звезды на эксцентрической короткопериодной орбите. Экзомир обозначается как CoRoT-20 b, имея размер Юпитера, и массу в четыре раза больше. В данной системе на эксцентрической орбите теперь учёные обнаружили новый субэксперт, но с намного более длительным периодом орбиты в сравнении с CoRoT-20 b.

Обнаруженный объект CoRoT-20 c обладает минимальным весом в 17 масс Юпитера. CoRoT-20 из-за своей массы классифицировался первоначально как коричневый карлик. По мнению учёных коричневый карлик выступает субэлементарным объектом с большей массой чем у Юпитера минимум в 13 раз. Он взаимодействует с «горячим Юпитером». Вероятно, высокий нынешний эксцентриситет CoRoT-20 b полностью обусловлен наличием CoRoT-20.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала
Самые странные катаклизмы 2018 года
Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась
Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа
Ученые: Нерка выпрыгивает из воды, чтобы
Ольга Рапунцель бесится из-за того, что ее дочь
«Моложе внука!»: В Сети продолжают бурно
Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова
Виктория Боня призналась, что у нее никогда не
«Мы с мужем занимались!»: Экс-участница «Дома-2»
Новая песня Ольги Бузовой на самом деле не
Астрономы в планетарной системе CoRoT-20
Чем опасна геронтократия: как 92-летний президент
Чиновник посчитал жительницу Китая слишком
Ученые рассказали, как предотвратить рак кишечника
Победа сборной Франции принесла убытки их
Женщины страдают сердечной недостаточностью чаще
В Сети продолжает распространяться видеозапись,
FIFA попросили наказать футболистов из Швейцарии
В реальной жизни Ксения Бородина не такая худая,
Ксению Бородину снова уличили в фотошопе
Седан версии LADA Vesta получил «престижный»
Наряд Меган Маркл купили всего за сутки
Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II
Новый метод МРТ сочетает в себе одновременно
Ученые применят наночастицы и лазерное излучение
В периметр телепроекта «Дом-2» может прийти
Мать внука Марии Шукшиной закрутила роман с
Модель Кристина Замир, флиртовавшая с Дмитрием
Наталья Подольская удивила поклонников
Просмотреть все новости