Астрономы в планетарной системе CoRoT-20 обнаружили коричневого карлика

CoRoT-20 расположена на дистанции 4 000 световых лет от Земли. Это звезда спектрального типа G2V, которая по массе и размеру напоминает Солнце. Ученые в 2011 году обнаружили планету, вращающуюся вокруг этой звезды на эксцентрической короткопериодной орбите. Экзомир обозначается как CoRoT-20 b, имея размер Юпитера, и массу в четыре раза больше. В данной системе на эксцентрической орбите теперь учёные обнаружили новый субэксперт, но с намного более длительным периодом орбиты в сравнении с CoRoT-20 b.Обнаруженный объект CoRoT-20 c обладает минимальным весом в 17 масс Юпитера. CoRoT-20 из-за своей массы классифицировался первоначально как коричневый карлик. По мнению учёных коричневый карлик выступает субэлементарным объектом с большей массой чем у Юпитера минимум в 13 раз. Он взаимодействует с «горячим Юпитером». Вероятно, высокий нынешний эксцентриситет CoRoT-20 b полностью обусловлен наличием CoRoT-20.