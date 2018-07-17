Модель Кристина Замир, флиртовавшая с Дмитрием Тарасовым, «послала» подальше его жену

Как стало известно, пока Анастасия Костенко была в роддоме ее супруг, развлекался в ночном клубе, где оказывал знаки внимания модели., - откровенничала Кристина в соцсети.Хейтеры тут же оживились и написали. Что «горбатого могила исправит», подразумевая легкомысленное поведение ловеласа Тарасова.Однако фанаты футболиста встали на его защиту и обвинили во флирте саму модель, якобы как она посмела посягнуть на женатого мужчину.Кристина Замир не смолчала и на вопрос, зачем провоцировать жену Тарасова на ревность, она ответила, что меньше всего думает о жене «Тараса» и ничего не делала специально.Азербайджанская модель предложила призвать к ответу самого Тарасова, который не перестает волочиться за смазливыми девушками.