Модель Кристина Замир, флиртовавшая с Дмитрием Тарасовым, «послала» подальше его жену
Репутацию добропорядочного семьянина Дмитрия Тарасова немного подмочила модель из Азербайджана Кристина Замир, опубликовав в своем Instagram компрометирующее фото.
Как стало известно, пока Анастасия Костенко была в роддоме ее супруг, развлекался в ночном клубе, где оказывал знаки внимания модели.
«Вы не поверите, но Тарасов. Бывший муж Бузовой, его стол прислал мне сегодня бутылку виски», - откровенничала Кристина в соцсети.
Хейтеры тут же оживились и написали. Что «горбатого могила исправит», подразумевая легкомысленное поведение ловеласа Тарасова.
Однако фанаты футболиста встали на его защиту и обвинили во флирте саму модель, якобы как она посмела посягнуть на женатого мужчину.
Кристина Замир не смолчала и на вопрос, зачем провоцировать жену Тарасова на ревность, она ответила, что меньше всего думает о жене «Тараса» и ничего не делала специально.
Азербайджанская модель предложила призвать к ответу самого Тарасова, который не перестает волочиться за смазливыми девушками.
Как стало известно, пока Анастасия Костенко была в роддоме ее супруг, развлекался в ночном клубе, где оказывал знаки внимания модели.
«Вы не поверите, но Тарасов. Бывший муж Бузовой, его стол прислал мне сегодня бутылку виски», - откровенничала Кристина в соцсети.
Хейтеры тут же оживились и написали. Что «горбатого могила исправит», подразумевая легкомысленное поведение ловеласа Тарасова.
Однако фанаты футболиста встали на его защиту и обвинили во флирте саму модель, якобы как она посмела посягнуть на женатого мужчину.
Кристина Замир не смолчала и на вопрос, зачем провоцировать жену Тарасова на ревность, она ответила, что меньше всего думает о жене «Тараса» и ничего не делала специально.
Азербайджанская модель предложила призвать к ответу самого Тарасова, который не перестает волочиться за смазливыми девушками.