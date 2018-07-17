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Модель Кристина Замир, флиртовавшая с Дмитрием Тарасовым, «послала» подальше его жену

Репутацию добропорядочного семьянина Дмитрия Тарасова немного подмочила модель из Азербайджана Кристина Замир, опубликовав в своем Instagram компрометирующее фото.

Как стало известно, пока Анастасия Костенко была в роддоме ее супруг, развлекался в ночном клубе, где оказывал знаки внимания модели.

Модель Кристина Замир, флиртовавшая с Дмитрием Тарасовым, «послала» подальше его жену

«Вы не поверите, но Тарасов. Бывший муж Бузовой, его стол прислал мне сегодня бутылку виски», - откровенничала Кристина в соцсети.

Хейтеры тут же оживились и написали. Что «горбатого могила исправит», подразумевая легкомысленное поведение ловеласа Тарасова.

Однако фанаты футболиста встали на его защиту и обвинили во флирте саму модель, якобы как она посмела посягнуть на женатого мужчину.

Модель Кристина Замир, флиртовавшая с Дмитрием Тарасовым, «послала» подальше его жену

Кристина Замир не смолчала и на вопрос, зачем провоцировать жену Тарасова на ревность, она ответила, что меньше всего думает о жене «Тараса» и ничего не делала специально.

Азербайджанская модель предложила призвать к ответу самого Тарасова, который не перестает волочиться за смазливыми девушками.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:40
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