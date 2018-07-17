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«Эпоха Бузовой»: ведущая «Дом-2» стала еще и навигатором

Свой стремительный взлет по карьерной лестнице ведущая «Дом-2» назвала «эпохой Бузовой».

И действительно, Ольга заполонила собой большую часть информационного пространства.

«Эпоха Бузовой»: ведущая «Дом-2» стала еще и навигатором

Как известно помимо пения, работы ведущей телестройки и написания книг, Ольга Бузова представила весной криптовалюту «бузкоин», открыла ресторан «BUZfood, работает над новым шоу «Замуж за Бузову», а теперь голосом теледивы заговорил и автонавигатор «Яндекса».

«Люди не верили. Но нашла маршрут короче», - будет воспроизводить теперь навигатор голосом певицы, вместо привычной фразы «найден более быстрый маршрут».

Напомним, что раньше GPS-навигаторы говорили голосами Бондарчука, Харламова и Басты. Теперь в эту мужскую копанию затесался и женский голос Бузовой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:20
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