«Эпоха Бузовой»: ведущая «Дом-2» стала еще и навигатором
Свой стремительный взлет по карьерной лестнице ведущая «Дом-2» назвала «эпохой Бузовой».
И действительно, Ольга заполонила собой большую часть информационного пространства.
Как известно помимо пения, работы ведущей телестройки и написания книг, Ольга Бузова представила весной криптовалюту «бузкоин», открыла ресторан «BUZfood, работает над новым шоу «Замуж за Бузову», а теперь голосом теледивы заговорил и автонавигатор «Яндекса».
«Люди не верили. Но нашла маршрут короче», - будет воспроизводить теперь навигатор голосом певицы, вместо привычной фразы «найден более быстрый маршрут».
Напомним, что раньше GPS-навигаторы говорили голосами Бондарчука, Харламова и Басты. Теперь в эту мужскую копанию затесался и женский голос Бузовой.
И действительно, Ольга заполонила собой большую часть информационного пространства.
Как известно помимо пения, работы ведущей телестройки и написания книг, Ольга Бузова представила весной криптовалюту «бузкоин», открыла ресторан «BUZfood, работает над новым шоу «Замуж за Бузову», а теперь голосом теледивы заговорил и автонавигатор «Яндекса».
«Люди не верили. Но нашла маршрут короче», - будет воспроизводить теперь навигатор голосом певицы, вместо привычной фразы «найден более быстрый маршрут».
Напомним, что раньше GPS-навигаторы говорили голосами Бондарчука, Харламова и Басты. Теперь в эту мужскую копанию затесался и женский голос Бузовой.