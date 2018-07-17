«Эпоха Бузовой»: ведущая «Дом-2» стала еще и навигатором

И действительно, Ольга заполонила собой большую часть информационного пространства.Как известно помимо пения, работы ведущей телестройки и написания книг, Ольга Бузова представила весной криптовалюту «бузкоин», открыла ресторан «BUZfood, работает над новым шоу «Замуж за Бузову», а теперь голосом теледивы заговорил и автонавигатор «Яндекса»., - будет воспроизводить теперь навигатор голосом певицы, вместо привычной фразы «найден более быстрый маршрут».Напомним, что раньше GPS-навигаторы говорили голосами Бондарчука, Харламова и Басты. Теперь в эту мужскую копанию затесался и женский голос Бузовой.