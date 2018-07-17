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Женщины страдают сердечной недостаточностью чаще мужчин

Канадскими учеными сделан вывод, что для женщин представляет серьезную угрозу сердечная недостаточность. Проведенные исследования указывают на то, что смертность происходит на 14% чаще, в отличие от мужчин. Результаты получены поле диагностики заболевания в ходе исследований, проводимых один год. Информация из сообщений в журнале CMAJ.

Как отметили исследователи, подобные диагнозы часто отмечаются у женщин. При этом точную причину подобной закономерности определить не удается. Авторы исследования предположили, что сильным полом получается более качественное лечение в больницах, а так же им уделяется больше ухода и внимания.
Женщины страдают сердечной недостаточностью чаще мужчин


Канадские ученые рассказали, что среди врачей распространено ошибочное мнение, относительно большего проявления сердечной недостаточности, как исключительно мужской болезни.

Представлена сердечная недостаточность слабостью сердечной мышцы, в результате чего не проходит полная прокачка крови по организму. Данный недуг провоцируется инфарктами или результатами аритмии. Также, причиной может быть повышенное артериальное давление. Причем со временем болезнь прогрессирует.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00
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