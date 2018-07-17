FIFA попросили наказать футболистов из Швейцарии и Хорватии

Дипломат подчеркивает, что отношение международной футбольной организации ко всем политическим инцидентам в спорте должно быть однозначным. Так, необходимо дать жесткую оценку поведению швейцарских и хорватских футболистов, которые могли спровоцировать столкновения между болельщиками на почве национальной неприязни.Например, хорватский защитник Домагой Вида на видео после 1/4 финала, где хорваты обыграли Россию по пенальти, скандировал лозунг националистов Украины. Швейцарские футболисты Джердан Шакири и Гранит Джака, родом из Косово, после забитого гола в ворота Сербии демонстрировали орла - символику Албании. Политик считает предупреждения FIFA слишком мягкими.