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FIFA попросили наказать футболистов из Швейцарии и Хорватии

Общественники Sport for all, а также сербский посол в России Славенко Терзич считают, что FIFA должно ужесточить наказание для хорватского и швейцарских футболистов, которые позволили себе неспортивное поведение, пишут "Известия".

FIFA попросили наказать футболистов из Швейцарии и Хорватии


Дипломат подчеркивает, что отношение международной футбольной организации ко всем политическим инцидентам в спорте должно быть однозначным. Так, необходимо дать жесткую оценку поведению швейцарских и хорватских футболистов, которые могли спровоцировать столкновения между болельщиками на почве национальной неприязни.

Например, хорватский защитник Домагой Вида на видео после 1/4 финала, где хорваты обыграли Россию по пенальти, скандировал лозунг националистов Украины. Швейцарские футболисты Джердан Шакири и Гранит Джака, родом из Косово, после забитого гола в ворота Сербии демонстрировали орла - символику Албании. Политик считает предупреждения FIFA слишком мягкими.
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:45
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