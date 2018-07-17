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Новости «Дома-2»: Саша Черно и Иосиф Оганесян отправляются в Сочи; Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вместе с дочерью посетили зоопарк

Стали известны последние новости и слухи из жизни звезд реалити-шоу «Дом-2» на сегодня.

Новости «Дома-2»: Саша Черно и Иосиф Оганесян отправляются в Сочи; Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вместе с дочерью посетили зоопарк

Участники телестройки Иосиф Оганесян и Александра Черно в ближайшие дни планируют отправиться на отдых в Сочи. По предварительной информации, на курорте ребята планируют провести около 3 дней.

Знаменитый проектный шансонье Илья Яббаров работает над созданием новой композиции.

Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур опроверг слухи о своих отношениях с Еленой Хроминой.

Богдану Николенко отправили в больницу на сохранение. Девушка переживает, что на Поляне не сможет выносить здорового ребенка из-за постоянных стрессов и нервов.

Ольга Рапунцель вместе с супругом Димой Дмитренко и дочерью накануне замечательно провели время в зоопарке.
Денис Давыдов вернулся к Кате Зиновьевой из Китая. Молодые люди сейчас месте и счастливы.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:44
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