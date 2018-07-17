«Бузова не переживет»: продление контракта Дмитрия Тарасова с «Локомотивом» может серьезно расстроить его экс-супругу

После развода «тарабузиков» прошло уже более полутора лет, но ведущая «Дом-2» до сих пор одна в отличие от своего мужа-спортсмена, который успешно женился в третий раз и даже успел обзавестись потомством.Экс-супруга Тарасова не всегда равнодушно относится к успехам или неудачам своего бывшего мужа и очередным поводом для плохого настроения стало продление контракта., - написали фолловеры Тарасова.Ведь еще совсем недавно антифанаты Дмитрия злорадствовали по поводу его безработицы, а теперь стало известно, что его контракт с «Локо» продлен на год.Поклонники Тарасова рады, что еще целый год он будет радовать их своей игрой и ожидают, что за это время футболист себя вновь покажет на высоте.