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«Бузова не переживет»: продление контракта Дмитрия Тарасова с «Локомотивом» может серьезно расстроить его экс-супругу

У бывшей жены Дмитрия Тарасова Ольги Бузововй появился новый повод для расстройства – помимо рождения ребенка у футболиста. Ему пошли навстречу и продлили контракт с ФК «Локомотив».

После развода «тарабузиков» прошло уже более полутора лет, но ведущая «Дом-2» до сих пор одна в отличие от своего мужа-спортсмена, который успешно женился в третий раз и даже успел обзавестись потомством.

«Бузова не переживет»: продление контракта Дмитрия Тарасова с «Локомотивом» может серьезно расстроить его экс-супругу

Экс-супруга Тарасова не всегда равнодушно относится к успехам или неудачам своего бывшего мужа и очередным поводом для плохого настроения стало продление контракта.

«Бузова не переживет!», «ТараКостикам - быть!», - написали фолловеры Тарасова.

«Бузова не переживет»: продление контракта Дмитрия Тарасова с «Локомотивом» может серьезно расстроить его экс-супругу

Ведь еще совсем недавно антифанаты Дмитрия злорадствовали по поводу его безработицы, а теперь стало известно, что его контракт с «Локо» продлен на год.

«Бузова не переживет»: продление контракта Дмитрия Тарасова с «Локомотивом» может серьезно расстроить его экс-супругу

Поклонники Тарасова рады, что еще целый год он будет радовать их своей игрой и ожидают, что за это время футболист себя вновь покажет на высоте.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:08
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