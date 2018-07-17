Наряд Меган Маркл купили всего за сутки

После завершения теннисного турнира, все детали наряда решили продать, покупателя долго ждать не пришлось. За сутки была продана более дорогостоящая версия наряда, однако имя владельца не сообщается. На спортивном мероприятии Меган Маркл была в полосатой рубашке и в белых штанах, а также наряд дополняли солнцезащитные матовые очки, сумочка Ghianda от Altuzarra и шляпа Maison Michel Virginie.Данный случай эксперты назвали «эффектом Меган Маркл», когда обсуждается каждый элемент образа супруги принца Гарри, становясь тем, что фанаты королевской семьи хотят получить. Различным дизайнерским маркам это часто помогает, но в то же время некоторые фирмы жалуются на то, что монаршая персона перестаёт у них приобретать вещи и выходить в них на публику, то продажи падают практически до нуля.