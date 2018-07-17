Новый метод МРТ сочетает в себе одновременно диагностику и терапию раковых образований

Как сообщил профессор Виктор Тимошенко, научным коллективом создана разработка, которая может служить примером дальнейшего развития нанотераностики, сочетающей диагностику и терапию, которые комбинируются в условиях наноразмеров. Новые принципы работы МРТ строятся на действии контрастных агентов, проводимых с использованием медикаментозных нанокапсулированнных средств, с возможностью дополнительного стимулирования, применяя физические поля или излучения.Используемые в нанотераностике материалы должны быть абсолютно свободны от токсичных примесей, одновременно совместимы с организмом человека, а так же быть «невидимыми» иммунной системе, так как она может их уничтожить.Ученые в области биомедицины уверены, что выявления пораженных раком клеток, методом кремниевых наночастиц, представляется самым действенным способом нанотераностики онкозаболеваний. Данные наночастицы безопасны для организма, они способны разогреваться под действием радиоволн, при этом достигая температур, превышающих 42 °С, благодаря чему локально уничтожают злокачественные клетки.