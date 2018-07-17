Наталья Подольская удивила поклонников сексуальным снимком

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) 16 Июл 2018 в 3:35 PDT

На новом снимке певица запечатлена в красном лакированном плаще и в высоких ботфортах на шнуровки. Позирует перед камерой Наталья Подольская, стоя на крыльце дома. В описании к данной фотографии певица написала: «Я вернулась! Хочу в бой».Поклонники Натальи Подольской в комментариях к данной фотографии написали, что в таком образе артистка выглядит очень сексуально, в подобном наряде её ещё не видели. Также подписчики певицы называли её красоткой и сравнивали с женщиной-вамп, отмечая, что этот образ ей очень доже к лицу. За несколько часов с момента публикации снимок набрал большое количество лайков и восторженных комментариев.