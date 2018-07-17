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Наталья Подольская удивила поклонников сексуальным снимком

Певица Наталья Подольская в Instagram выложила новый снимок, который поклонники назвали очень сексуальным. Стоит отметить, что звезда недавно вернулась из отдыха, откуда публиковала семейные фотографии и радостные селфи.

Наталья Подольская удивила поклонников сексуальным снимком


На новом снимке певица запечатлена в красном лакированном плаще и в высоких ботфортах на шнуровки. Позирует перед камерой Наталья Подольская, стоя на крыльце дома. В описании к данной фотографии певица написала: «Я вернулась! Хочу в бой».

Поклонники Натальи Подольской в комментариях к данной фотографии написали, что в таком образе артистка выглядит очень сексуально, в подобном наряде её ещё не видели. Также подписчики певицы называли её красоткой и сравнивали с женщиной-вамп, отмечая, что этот образ ей очень доже к лицу. За несколько часов с момента публикации снимок набрал большое количество лайков и восторженных комментариев.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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