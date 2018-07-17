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Ирина Шейк поразила новой фотосессией для мужского журнала

Модель Ирина Шейк приняла участие в очередной фотосессии, поразив поклонников новыми снимками. На фотографиях звезда запечатлена в зелёном купальнике и без него.

Ирина Шейк поразила новой фотосессией для мужского журнала


В рамках очередной фотосессии Ирина Шейк позировала перед камерой под потоком душа в маленьком соблазнительном купальнике зелёного цвета. Фотосессия проводилась по заказу популярного журнала Evening Standard Мagazine. Одну из полученных фотографий звезда выложила на своей странице в Instagram. От данного снимка поклонники модели пришли восторг.

На обнародованной фотографии Ирина Шейк запечатлена в мокром виде, она обливает себя из душа, держа в руках лейку. При этом модель кокетливо улыбается, позируя на камеру. Обложка журнала получила название IRINA. За считанные минуты данная фотография получила много восторженных комментариев от поклонников Ирины Шейк и большое количество лайков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:44
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