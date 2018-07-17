Ученые назвали типичные ошибки мышления неуверенных в себе людей

Специалистами были установлены три проблемы, наиболее соответствующие неуверенным в себе людям. Первая представляется, как ошибка высказывания предположений о том, что теми, кто пытается озвучить свое мнение, ведут себя не открыто для возможного выбора альтернативных вариантов. При попытке человека поделиться своими впечатлениями, он сразу чувствует свою неуверенность.Вторая распространенная ошибка представлена мнением, что решение любых проблемы слишком сложно, а иногда и невозможно. Не удивительны частые жалобы неуверенных людей на кучу неприятностей. Порекомендовать им можно, только держать себя в руках, проявить силу воли и начать предпринимать хоть что-то для изменения ситуации.Тройка лидеров замыкается предположением, что другим известно все то, что знает человек. Как рассказали психологи, самое важное не бояться озвучить вслух любой факт, информация о котором пришла с телевизора или прочтена в интернете, сообщается от iReactor.