Археологи обнаружили хлеб, который предшествует сельскому хозяйству на 4000 лет

Полученные данные свидетельствуют о том, что производство хлеба, основанное на диких злаках, могло побудить охотников-собирателей выращивать зерновые и тем самым способствовать сельскохозяйственной революции в неолитический период.Группа исследователей из Копенгагенского университета проанализировали обугленные остатки пищи с 14,400-летнего натуфианского стойбища охотников-собирателей - регион, известный как Шубайка 1, расположенный в Черной пустыне на северо-востоке Иордании.«Наличие сотен обугленных продуктов питания в каминах от Шубайка 1 является исключительной находкой, и это дало нам возможность охарактеризовать 14 000-летние пищевые практики. 24 из них показывают, что дикие предки одомашненили зерновые, такие как ячмень и овес, которые были измельчены, просеяны и замешаны перед приготовлением. Остатки очень похожи на пресные лепешки, обнаруженные на нескольких неолитических и римских участках в Европе и Турции. Итак, теперь мы знаем, что хлебные продукты были произведенного задолго до развития сельского хозяйства. Следующим шагом является оценка того, повлияло ли производство и потребление хлеба на появление возделывания растений и одомашнивания », - сказал археолог из Университета Копенгагена Амая Арранз Отаэгуи, который является первым автором исследования,«Хлеб включает в себя трудоемкую переработку: удаление влаги, измельчение зерновых культур, замешивание и выпечку. Это было сделано до развития фермерского метода, и желание сделать больше этой особой пищи у наших предков, вероятно, способствовало принятию решения начать культивировать злаки. Все это основано на новых методологических разработках, позволяющие нам идентифицировать остатки хлеба из очень мелких обгоревших фрагментов с использованием большого увеличения », - сказал профессор Дориан Фуллер (Институт археологии UCL).