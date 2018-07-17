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Археологи обнаружили хлеб, который предшествует сельскому хозяйству на 4000 лет

На археологическом объекте в северо-восточной Иордании исследователи обнаружили обугленные останки лепешки, запеченные охотниками-собирателями 14 400 лет назад. Это старейшее прямое доказательство наличия хлеба, обнаруженное на сегодняшний день, предшествовавшее появлению сельского хозяйства, по меньшей мере, 4000 лет.

Археологи обнаружили хлеб, который предшествует сельскому хозяйству на 4000 лет


Полученные данные свидетельствуют о том, что производство хлеба, основанное на диких злаках, могло побудить охотников-собирателей выращивать зерновые и тем самым способствовать сельскохозяйственной революции в неолитический период.

Группа исследователей из Копенгагенского университета проанализировали обугленные остатки пищи с 14,400-летнего натуфианского стойбища охотников-собирателей - регион, известный как Шубайка 1, расположенный в Черной пустыне на северо-востоке Иордании.

«Наличие сотен обугленных продуктов питания в каминах от Шубайка 1 является исключительной находкой, и это дало нам возможность охарактеризовать 14 000-летние пищевые практики. 24 из них показывают, что дикие предки одомашненили зерновые, такие как ячмень и овес, которые были измельчены, просеяны и замешаны перед приготовлением. Остатки очень похожи на пресные лепешки, обнаруженные на нескольких неолитических и римских участках в Европе и Турции. Итак, теперь мы знаем, что хлебные продукты были произведенного задолго до развития сельского хозяйства. Следующим шагом является оценка того, повлияло ли производство и потребление хлеба на появление возделывания растений и одомашнивания », - сказал археолог из Университета Копенгагена Амая Арранз Отаэгуи, который является первым автором исследования,

«Хлеб включает в себя трудоемкую переработку: удаление влаги, измельчение зерновых культур, замешивание и выпечку. Это было сделано до развития фермерского метода, и желание сделать больше этой особой пищи у наших предков, вероятно, способствовало принятию решения начать культивировать злаки. Все это основано на новых методологических разработках, позволяющие нам идентифицировать остатки хлеба из очень мелких обгоревших фрагментов с использованием большого увеличения », - сказал профессор Дориан Фуллер (Институт археологии UCL).
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 01:59
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