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«ВымпелКом» представлен эксклюзивным продавцом в России новых смартфонов Nokia

«Вымпелком», известный бренд «Билайна», будет представлен в РФ, как эксклюзивный продавец линейки гаджетов Nokia 1 и Nokia 2.1. Ситуация складывается так, что компаний в настоящее время сложно вести конкуренцию с многими производителями Поднебесной, в данном случае, планируемое партнерство с ритейлером, буде представлять альтернативу демпингу.

Между «Вымпелкомом» и HMD Global, выпускающей телефоны Nokia, заключено партнерское соглашение. Начало продаж Nokia 1 в розничных магазинах и интернет-площадках стартует 16 июля, стоимость гаджетов составит 5990 руб., вторая модель выйдет в августе, по цене 7990 руб. Работают оба гаджета на Android Oreo. Факт партнерства с «Вымпелкомом», должен послужить очередным этапом усиления должного присутствия в России компании HMD Global. Так высказался глава представительства HMD на территории России.
«ВымпелКом» представлен эксклюзивным продавцом в России новых смартфонов Nokia


Сам бренд Nokia был перезапущен HMD в 2017 году, после выкупа у Microsoft и возврата на рынок уже с линейкой новых смартфонов. Причем, за все это время, Nokia успела вернуться в состав пятерки, представляющей крупные бренды по продажам в России. В июне этого года, объемы превзошли в десять раз показатели прошлого года.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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