«ВымпелКом» представлен эксклюзивным продавцом в России новых смартфонов Nokia

Между «Вымпелкомом» и HMD Global, выпускающей телефоны Nokia, заключено партнерское соглашение. Начало продаж Nokia 1 в розничных магазинах и интернет-площадках стартует 16 июля, стоимость гаджетов составит 5990 руб., вторая модель выйдет в августе, по цене 7990 руб. Работают оба гаджета на Android Oreo. Факт партнерства с «Вымпелкомом», должен послужить очередным этапом усиления должного присутствия в России компании HMD Global. Так высказался глава представительства HMD на территории России.Сам бренд Nokia был перезапущен HMD в 2017 году, после выкупа у Microsoft и возврата на рынок уже с линейкой новых смартфонов. Причем, за все это время, Nokia успела вернуться в состав пятерки, представляющей крупные бренды по продажам в России. В июне этого года, объемы превзошли в десять раз показатели прошлого года.