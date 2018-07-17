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Ученые использовали геометрию для превращения зрелых клеток в стволовые

Получаемые ранее учеными стволовые клетки, требовали наличия эмбриона, от которого специалисты моли располагать материалом для работы. Это влекло за собой определенные юридические трудности. Как выяснилось в настоящее время, превращаться в стволовое состояние могут и зрелые клетки, например, которые содержаться в соединительных тканях фибробласты.

Они играют роль синтеза коллагена, эластина и некоторых других молекул, входящих в состав ткани. При добавлении к фибробластам определенных белков, меняющих активность генов, возникает проблема, так как они начинают нескончаемое деление. В данном случае их можно запрограммировать на обращение, например, в клетки эпителия или мышц. Полученные свойства искусственных клеток полностью индуцированы, их практически нельзя отличить от эмбриональных.
Ученые использовали геометрию для превращения зрелых клеток в стволовые


Существует вероятность, что такие клетки в организме приобретут злокачественную форму. Исследователи ведут поиск способов для придания им безопасности. Метод, предложенный сотрудниками Сингапурского университета, не требует генного перепрограммирования. Как рассказали исследователи, зрелые клетки превращаются в стволовые в случае их ограничения в пространстве.

В ходе новой работы фибробласты расположили вдоль прямоугольной площадки, где они путем деления приобретали нужную форму. Их становилось много, они накладывались, образуя шарик. При проверке их генетической активности, специалисты определили отключение генов в зрелых фибробластах. Но произошло включение генов, работающих в составе индуцированных клеток, которые удалось превратить в другой тип. Будущие исследования покажут, может ли такой метод стать действенным для получения безопасных клеток.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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