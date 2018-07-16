Ученые исследовали микробы вечной мерзлоты, влияющие на изменение климата

Микробы оказывают существенное влияние на глобальное потепление, в первую очередь за счет производства или потребления метана, а новые подробности об этой генетике микроскопических существ теперь доступны благодаря трио исследований из проекта, возглавляемого исследователями из Государственного университета (Огайо).«Из-за глобального изменения климата огромное количество вечной мерзлоты быстро нагревается. Для микробов они похожи на морозильники, наполненные сочными куриными обедами, которые оттаивают. Во многих случаях микробы используют эту ситуацию, чтобы разжевывать то, что находится в вечной мерзлоте, и выдыхать метан. Этот метан действительно представляет собой экологический облом, с 33-кратной потерей климата углекислого газа», - сказала Вирджиния Рич, доцент микробиологии штата Огайо и автор исследования.Многие из этих бактериальных «потребителей» и вирусы, которые влияют на них, были впервые выявлены в этих исследованиях.В то время как у ученых есть четкое представление об опасностях оттаивания вечной мерзлоты для выпуска метана, у них не было много подробностей об этих микробиологических сообществах и их вкладе в этот процесс.Мэтт Салливан, профессор микробиологии штата Огайо, сказал, что исследование также важно, поскольку оно вносит большой вклад в общее понимание того, что происходит в почве.«Хотя в последние десятилетия мы много узнали о морских вирусах, мы почти ничего не знаем о почвенных вирусах. Вирусы этой работы настолько новы, что они удвоили общие известные вирусы в мире», - сказал он.Исследователи смогли связать более трети вирусов с микробами, на которые они оказывают влияние, сообщая, что теперь у них есть «дорожная карта» из этих геномов для понимания роли, которую они играют в этих сообществах.«Следующий шаг - это выяснить, что они фактически активно делают в этой области», - сказала Рич. По ее словам, это важно по нескольким причинам.Это позволит климатологам лучше оценить скорость изменения климата. Исследование этих быстро меняющихся мест обитания также помогает общественности лучше оценить реалии изменения климата. Кроме того, могут быть возможности для смягчения этих последствий, в том числе возможность «удобрять» районы вечной мерзлоты для поощрения экологически защитной микробной активности.