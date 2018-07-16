Эвелина Бледанс извинилась перед Константином Хабенским

Телеведущая написала: «Константин Юрьевич, я очень сожалею о той публикации и приношу вам свои извинения».

Громким скандалом закончилась недавняя встреча Эвелины Бледанс и Константина Хабенского в «Артеке». Телеведущая обвинила актера в грубости, когда тот не пожелал сфотографироваться с ее сыном Семеном, у которого врачи диагностировали синдром Дауна.Эвелина написала довольно гневный пост на своей страннице в социальной сети. Знаменитость сообщила, что неоднократно поддерживала Фонд Константина. После Бледанс добавила, что наверное только, она одна всем помогает.Однако после шумихи Бледанс поспешила удалить скандальный пост, а уже сегодня — и вовсе извиниться перед Константином Хабенским.Стоит отметить, что известный актер Константин Хабенский действительно старается держать дистанцию со своими поклонниками. В одном из интервью знаменитость признавалась, что очень мечтает о простой жизни, как у всех людей.