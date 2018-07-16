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Эвелина Бледанс извинилась перед Константином Хабенским

Недавно Константин Хабенский отказался сфотографироваться с сыном Эвелины Бледанс и у знаменитостей случился конфликт. Сегодня телеведущая попросила прощения у артиста.

Эвелина Бледанс извинилась перед Константином Хабенским

Громким скандалом закончилась недавняя встреча Эвелины Бледанс и Константина Хабенского в «Артеке». Телеведущая обвинила актера в грубости, когда тот не пожелал сфотографироваться с ее сыном Семеном, у которого врачи диагностировали синдром Дауна.

Эвелина написала довольно гневный пост на своей страннице в социальной сети. Знаменитость сообщила, что неоднократно поддерживала Фонд Константина. После Бледанс добавила, что наверное только, она одна всем помогает.

Однако после шумихи Бледанс поспешила удалить скандальный пост, а уже сегодня — и вовсе извиниться перед Константином Хабенским.

Телеведущая написала: «Константин Юрьевич, я очень сожалею о той публикации и приношу вам свои извинения».


Эвелина Бледанс извинилась перед Константином Хабенским

Стоит отметить, что известный актер Константин Хабенский действительно старается держать дистанцию со своими поклонниками. В одном из интервью знаменитость признавалась, что очень мечтает о простой жизни, как у всех людей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 21:11
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