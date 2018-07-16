Намагниченная проволока может быть использована для обнаружения рака, сообщают ученые

Проволока, вводимая в вену, привлекает специальные магнитные наночастицы, спроектированные для глотания опухолевых клеток, которые могут перемещаться по кровотоку. Поскольку эти опухолевые клетки по существу намагничены, проволока может заманить клетки из свободно протекающего кровотока.Техника, которая до сих пор использовалась только у свиней, привлекает в 10-80 раз больше опухолевых клеток, чем существующие методы обнаружения рака на основе крови, что делает ее мощным инструментом для раннего обнаружения этого практически смертельного заболевания. Этот метод может даже помочь врачам оценить реакцию пациента на конкретные методы лечения рака: если терапия работает, уровни опухолевых клеток в крови должны повышаться, когда клетки умирают и отрываются от уменьшающейся опухоли.«Это может быть полезно при любой другой болезни, в которой есть клетки или молекулы, представляющие интерес для крови. Например, скажем, вы проверяете бактериальную инфекцию, циркулирующую опухолевую ДНК или редкие клетки, которые отвечают за воспаление в любом из этих сценариев, проволока и наночастицы помогают обогатить сигнал и, следовательно, обнаруживают болезнь или инфекцию», - сказал Сэм Гамбхир, профессор Канарского центра в Стэнфорде по раннему выявлению рака, разработавший с коллегами данную методику.Ученый также сообщил, что этот метод может также использоваться для сбора генетической информации об опухолях, расположенных в труднодоступных местах для биопсии, или для предоставления информации об эффективности лечения рака. Возможно, наиболее интригующе, магнитная проволока может даже превратиться в обработку сама по себе. После того, как эта технология будет одобрена для людей, цель состоит в том, чтобы превратить ее в многоцелевой инструмент, который будет способствовать обнаружению, диагностике, лечению и оценке терапии рака.