Сын Сергея Зверева нашел свою биологическую мать

Много лет назад в порыве ссоры бабушка сына Сергея Зверева сообщила молодому человеку, что его взяли из детского дома. Несмотря на то, что с самого детства Сергей Зверев-младший ни в чем не нуждался и был окружен заботой своего звездного отца, молодой человек решил во что бы то ни стало найти свою родную мать, хотя слышал, что женщины уже нет в живых.В последнее время отношения Сергея со звездным отцом ухудшились, а причиной тому послужила свадьба парня. 25-летний сын певца женился на Юлии, которая не понравилась исполнительницу. Знаменитый король эпатажа просто перестал помогать своему сыну.В поисках родных Сергей Зверев-младший пришел на телепрограмму «На самом деле», где телеведущий Дмитрий Шепелев пообещал парню помочь обрести биологических родителей. И после череды неудачных ДНК-тестов молодой человек все-таки нашел свою родную маму.Телеведущий сообщил Сергею, что вероятность того, что женщина, которая находится за кулисами, является его биологической мамой, составляет 99,9%. Парень едва мог сдержать слезы. Оказалось, что после рождения его назвали Димой.