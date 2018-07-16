Флиртовавший с Бар Рафаэли принц Уильям разозлил Кейт Миддлтон

Таблоид New Idea цитирует анонимный источник: «Кэтрин не понравилось, что ее муж заигрывал с моделью. Она вообще удивлена, что Уильям показался Бар милым, ведь в обычной жизни он довольно угрюм и сдержан».



На Ближнем Востоке принц Уильям познакомился с моделью Бар Рафаэли. После встречи с герцогом Кембриджским манекенщица опубликовала в Instagram Stories их совместное фото и назвала мужа Кейт Миддлтон «очаровашкой». После Рафаэли рассказала журналистам, что Уильям замечательный.Заявление модели разозлило Кейт Миддлтон. По словам инсайдера, герцогиня была весьма недовольна, когда узнала, что супруг флиртовал с Бар.Бар Рафаэли состоит в браке с бизнесменом Ади Эзрой с 2015 года. Вместе с супругом, она растит двух дочерей Лив и Эль. Поэтому модель не намеревается уводить чужого мужа.Напомним, что совсем недавно Уильям стал многодетным отцом. Его супруга Миддлтон 23 апреля 2018 подарила принцу сына. Мальчик стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей сын Джордж и дочь Шарлотта.