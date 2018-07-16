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Пользователи Сети считают, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов могут назвать свою дочь Ольгой

Многие уже знают о том, что бывший муж ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов стал отцом во второй раз. Его уже третья по счету супруга Анастасия Костенко 10 июля родила прекрасную дочь весом в 2940 грамм и ростом в 50 сантиметров.

Молодые родители уже опубликовали несколько снимков малышки, однако лица ее не показали, впрочем, как и не назвали ее имени.

Пользователи Сети считают, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов могут назвать свою дочь Ольгой

Сейчас, самый интересующий публику вопрос, это как назвали девочку и на кого она похожа. И пока Настя и Дима отмалчиваются на эту тему, их подписчики решили пофантазировать.

Так, в Сети лидирует только одно женское имя – Ольга. Естественно, что эти предположения совсем не серьезны, но многие пользователи Сети не отказывают себе в удовольствии посмеяться над семейством Тарасовых.

Стоит отметить, что среди фанатов Костенко действительно есть те, кто считает, что новоиспеченная мама может назвать свое дитя именем последней бывшей мужа, дабы привлечь к своей семье как можно больше внимания, а после зарабатывать на рекламе большие гонорары.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:06
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