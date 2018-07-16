Пользователи Сети считают, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов могут назвать свою дочь Ольгой

Молодые родители уже опубликовали несколько снимков малышки, однако лица ее не показали, впрочем, как и не назвали ее имени.Сейчас, самый интересующий публику вопрос, это как назвали девочку и на кого она похожа. И пока Настя и Дима отмалчиваются на эту тему, их подписчики решили пофантазировать.Так, в Сети лидирует только одно женское имя – Ольга. Естественно, что эти предположения совсем не серьезны, но многие пользователи Сети не отказывают себе в удовольствии посмеяться над семейством Тарасовых.Стоит отметить, что среди фанатов Костенко действительно есть те, кто считает, что новоиспеченная мама может назвать свое дитя именем последней бывшей мужа, дабы привлечь к своей семье как можно больше внимания, а после зарабатывать на рекламе большие гонорары.