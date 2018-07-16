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Виктория Боня до сих пор не привыкла к некоторым правилам стран Европы

Популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня уже давно живет в Монако, приезжая в родные края лишь для решения накопившихся дел. Недавно она дала небольшое интервью, в котором рассказала о всех нюансах в Европе.

По словам девушки, приехав в любую европейскую страну, так или иначе придется принимать ее правила, как бы не вызывали недоумение.

Виктория Боня до сих пор не привыкла к некоторым правилам стран Европы

К примеру, нужно будет смириться, что в воскресенье практически невозможно найти открытый магазин, поскольку в этот день недели выходной абсолютно у всех работников. В кафе нельзя поднимать руку, подзывая к себе официанта – это считается неуважением.

«Вас будут до последнего игнорировать: уберут посуду со столов, накроют заново, перетрут все стаканы и только потом подойдут. Ты должен «поймать» гарсона глазами и кивнуть ему головой: мол, готов сделать заказ. Таким образом подчеркивается, что вы равны и то, что он обслуживает тебя, – всего лишь его работа», - призналась Боня.

В целом ей нравится жить в Европе, однако с некоторыми моментами ей приходится мириться через силу.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:52
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