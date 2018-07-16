Виктория Боня до сих пор не привыкла к некоторым правилам стран Европы
Популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня уже давно живет в Монако, приезжая в родные края лишь для решения накопившихся дел. Недавно она дала небольшое интервью, в котором рассказала о всех нюансах в Европе.
По словам девушки, приехав в любую европейскую страну, так или иначе придется принимать ее правила, как бы не вызывали недоумение.
К примеру, нужно будет смириться, что в воскресенье практически невозможно найти открытый магазин, поскольку в этот день недели выходной абсолютно у всех работников. В кафе нельзя поднимать руку, подзывая к себе официанта – это считается неуважением.
«Вас будут до последнего игнорировать: уберут посуду со столов, накроют заново, перетрут все стаканы и только потом подойдут. Ты должен «поймать» гарсона глазами и кивнуть ему головой: мол, готов сделать заказ. Таким образом подчеркивается, что вы равны и то, что он обслуживает тебя, – всего лишь его работа», - призналась Боня.
В целом ей нравится жить в Европе, однако с некоторыми моментами ей приходится мириться через силу.