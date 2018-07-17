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Facebook переманила на сою сторону ведущего специалиста техника из Google

Социальной сетью принят в штат бывший сотрудник Google, работавший до этого на Apple. Основные намерения Facebook использовать знания специалиста для дальнейшего развития в направлении аппаратного обеспечения.

Google уже трудоустроил у себя, за последний год, некоторых бывших сотрудников Apple, планируется создание инновационных процессоров собственной разработки. Но соперник компании принял решение придерживаться такой же схемы. Как сообщает Bloomberg, нанял Facebook инженера Шахрияра Рабия, доверив ему возглавить группу, разрабатывающую чипы для устройств Big G.
Facebook переманила на сою сторону ведущего специалиста техника из Google


Главное творение команды - Pixel Visual Core, это настраиваемый чип от технологического гиганта. Данная единственная разработка дает возможность сторонними приложениями, такими как Instagram, проводить обработку фотографий в качества HDR+.

Работал Шахрияр в Google до того времени, пока его не переманило руководство социальной сети. До этого в Facebook намекнули, что предстоит разработка масштабного проекта, в связи с чем, было размещено несколько вакансий с целью набора новой команды.

Кандидаты должны были знать сквозные SoC/ASIC, а также организацию развития драйверов и прошивок. Как известно, Facebook крупнейшая компания в мире, но только не в направлении аппаратного обеспечения, чего не скажешь про Apple и некоторых других гигантов технологий.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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