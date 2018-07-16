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Экс-участница «Дома-2» Елена Хромина объявила «голодовку»

Экс-участница «Дома-2» Елена Хромина, которая во время пребывания на телепроекте заработала репутацию большой скандалистки, после ухода с телеэкранов очень сильно взволновала зрителей. Дело в том, что сейчас девушка ведет очень скромную жизнь, не публикуя практически ничего на своей странице в социальной сети Instagram, а в особенности то, что касается противоположного пола.

Экс-участница «Дома-2» Елена Хромина объявила «голодовку»

На «Доме-2» у Хроминой часто были скандалы из-за того, что она была способна уводить парней у участниц, разрывая их отношения. Также Лена часто создавала скандалы на пустом месте, конфликтуя со многими жителями Поляны и Сейшел. Но теперь, после окончательного расставания с тв-шоу, девушка кардинально поменялась – теперь она не публикует никакие скандальные фото, не хвастается своими похождениями и вообще ведет себя очень скромно, что нехарактерно для той, кто была одной из главных скандалисток на экранах.

Дело в том, что, как призналась сама Хромина журналу «Дом-2», она ушла в творчество – пишет стихи, рисует и собирается создавать объемные картины. Поэтому, чтобы голова всегда была трезвой, а мысли чистыми, Елена решила полностью оградить себя от общения с мужским полом. По ее словам, художник должен быть «голодным», в том числе и в любовном плане. Сейчас она уже приносит некоторые плоды и на днях опубликовала в своем микроблоге стих, посвященный отношениям с мужчинами.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:40
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