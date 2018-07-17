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Житель Лонг-Айленда запечатлел на камеру полет небольшого НЛО

Житель Лонг-Айленда запечатлел на камеру полет небольшого НЛО. Американец заметил объект ночью, после чего опубликовал видео в сетях.

Житель Лонг-Айленда запечатлел на камеру полет небольшого НЛО


Корабль пришельцев двигался на большой скорости, а также постоянно менял свою форму, не желая позировать перед человеком. Потому свидетелю события не удалось рассмотреть его цвет, варьирующийся между серебряным и серым оттенком.



Исследователи получили материалы автора сюжета, но пока не прокомментировали ситуацию. Они заметили, что НЛО промчался над деревней Валли-Стрим, а пользователи выразили разное мнение после просмотра ролика.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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